Exalcalde Esvin Fernando Marroquín Tupas es sentenciado en Estados Unidos por narcotráfico

El exalcalde de Cuilapa, Santa Rosa, Esvin Fernando Marroquín Tupas fue sentenciado el pasado 17 de julio a seis años de prisión por la Corte del Distrito Este de Texas de Estados Unidos, luego de declararse culpable de participar en una conspiración para traficar cocaína hacia ese país.

La sentencia, que se hizo pública recientemente, también establece que, al recuperar su libertad, deberá cumplir cinco años de libertad supervisada y pagar a Estados Unidos US$250 mil en bienes o dinero.

Marroquín Tupas aceptó su responsabilidad penal como parte de un acuerdo con la fiscalía federal estadounidense, luego de admitir su participación en una estructura dedicada al trasiego de cocaína desde Colombia, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Guatemala y México con destino a Estados Unidos.

Según la acusación presentada ante la Corte del Distrito Este de Texas, el exjefe edil integró esa organización criminal desde el 2015 hasta, por lo menos, octubre del 2019, período durante el cual aceptó haber participado en el trasiego de al menos 450 kilos de cocaína.

La investigación de las autoridades estadounidenses coincidió con los dos períodos en los que Marroquín Tupas ejerció como alcalde de Cuilapa, Santa Rosa. En el 2015 fue elegido por el Partido Patriota y en el 2019 obtuvo la reelección con Prosperidad Ciudadana.

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En el 2023 buscó un tercer período consecutivo con el partido Vamos; sin embargo, el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) declaró improcedente su inscripción debido a la solicitud de extradición presentada por Estados Unidos por señalamientos de narcotráfico. A pesar de ello, participó en actividades de campaña del partido oficial, por lo que el TSE lo amonestó.

El 6 de junio del 2023, la Sala Mixta de la Corte de Apelaciones de Santa Rosa le retiró el derecho de antejuicio. Días después, autoridades guatemaltecas intentaron capturarlo, pero un primer operativo no pudo ejecutarse. Durante otro operativo el 10 de julio del 2023, fue detenido en Cuilapa posteriormente extraditado a Estados Unidos el 16 de mayo del 2024.

En agosto del 2025, Marroquín Tupas se declaró culpable del delito de conspiración para distribuir cocaína con conocimiento de que sería trasladada a Estados Unidos.