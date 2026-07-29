Segundo hermano del alcalde de Dolores acepta ser extraditado a EE. UU. por cargos de narcotráfico

Ronald Alexys Morales Guerra, hermano del alcalde de Dolores, Petén, Francisco Morales, aceptó este miércoles 29 de julio ser extraditado a Estados Unidos, donde es requerido por una corte de ese país por delitos relacionados con el narcotráfico.

La audiencia para conocer el requerimiento de extradición se desarrolló en el Tribunal Quinto de Sentencia Penal. Durante la diligencia, Morales Guerra se allanó a la solicitud y manifestó su aceptación de ser enviado a Estados Unidos para enfrentar el proceso judicial en su contra.

Con esta decisión, Ronald Alexys Morales Guerra se convierte en el segundo de los tres hermanos del jefe edil de Dolores que acepta resolver su situación legal ante la justicia estadounidense.

El Tribunal Quinto de Sentencia Penal tiene programado para el 7 de agosto resolver el requerimiento de extradición de Héctor Rubén Morales Guerra, el tercero de los hermanos capturados.

Otro hermano ya aceptó la extradición

Carlos Obeniel Morales Guerra aceptó el pasado 29 de abril ser extraditado a Estados Unidos, donde también es requerido por delitos relacionados con el narcotráfico.

La audiencia de Carlos Obeniel Morales Guerra se llevó a cabo en el Tribunal Tercero de Sentencia Penal.

Según las autoridades, Morales Guerra es requerido por la Corte Distrital para el Distrito Este de Texas por su presunta participación en actividades de tráfico de drogas.

El Ministerio Público informó que el 20 de febrero Carlos Obeniel Morales Guerra, también conocido como "C Morales", fue capturado en Petén junto con sus dos hermanos.

De acuerdo con la Fiscalía, los tres son requeridos por Estados Unidos por los supuestos delitos de conspiración para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína, con la intención, el conocimiento y causa razonable para creer que esa sustancia sería importada ilegalmente hacia ese país.

El Ministerio Público indicó que una investigación de las autoridades encargadas del cumplimiento de la ley identificó una organización de tráfico de drogas que operaba en Sur, Centro y Norteamérica y que era responsable del trasiego de grandes cantidades de cocaína hacia Estados Unidos.

Según la Fiscalía, las autoridades identificaron a los detenidos como integrantes de esa organización desde aproximadamente el 2006 hasta, por lo menos, mayo del 2024.

Durante ese período, añadió el MP, los señalados habrían sido responsables de transportar, dirigir y administrar una parte de las actividades del tráfico de cocaína de la organización en Honduras, Guatemala y México.

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