MEM y SAT aseguran estar listos para aplicar desde el 1 de octubre la rebaja en gasolinas y diésel

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) aseguran tener preparados los procedimientos y sistemas necesarios para que, a partir de mañana, jueves 1 de octubre, comience a reflejarse la rebaja en los precios de las gasolinas y el diésel derivada de la exención temporal del IVA y del impuesto a la distribución de petróleo y sus derivados (IDP).

El ministro de Energía y Minas, Erwin Barrios, informó que el reglamento correspondiente a esa cartera será publicado el 1 de octubre y aseguró que ese mismo día la reducción deberá observarse en las bombas de las estaciones de servicio.

Uno de los aspectos que destacó el funcionario es que, a diferencia de medidas anteriores, las gasolineras no tendrán que esperar a vender el combustible que ya mantienen en sus inventarios para comenzar a aplicar la reducción.

Según Barrios, la rebaja tendrá efecto generalizado desde las cero horas del jueves. “Las disposiciones de este decreto son diferentes de los anteriores decretos”, explicó el ministro al referirse al mecanismo que permitirá trasladar de inmediato al consumidor el efecto de la exención.

SAT ajustó factura electrónica y sistemas aduaneros

Por su parte, la SAT informó que ya efectuó modificaciones en el sistema de Factura Electrónica en Línea (FEL) y realizó ajustes en las declaraciones aduaneras y los incisos arancelarios necesarios para aplicar el decreto 22-2026.

En el comunicado por la administración tributaria también se informa que la institución efectuó modificaciones en sus sistemas para la vigencia de la medida, que comprende del 1 de octubre al 31 de diciembre del 2026.

Esto permitirá que, al comprar combustible, la factura refleje la exención correspondiente.

Los montos del IVA y del IDP exentos deberán aparecer en cero, mientras que en el documento se consignarán las leyendas “Monto de exención temporal del IVA aplicado según Decreto Número 22-2026” y “Monto de exención temporal del IDP aplicado según Decreto Número 22-2026”, junto con los montos que correspondan a la operación.

¿Qué impuestos dejará de pagar el consumidor?

La SAT detalló que la exención del IVA es del 12% y comprende las gasolinas regular y superior, diésel, gas oil y alcohol carburante o etanol.

Para el IDP, la exención equivale a Q4.70 por galón de gasolina superior y Q1.30 por galón de diésel.

En la gasolina regular hay una particularidad. Aunque la tasa aprobada del IDP es de Q4.60, el impuesto se aplica únicamente sobre el 90% del galón, equivalente a Q4.14. El restante 10% corresponde al etanol y no está afecto al IDP por no ser un derivado del petróleo.

¿Cuánto podría reflejarse en el precio?

Tomando como referencia el precio promedio semanal en modalidad de autoservicio para el área metropolitana monitoreado por el MEM al 28 de septiembre, el efecto de ambas exenciones se estima así: meter aquí la infografía

Estos precios son referencias y no valores únicos que necesariamente deberán observarse en todas las estaciones. El cálculo parte de los precios monitoreados por el MEM al 28 de septiembre, por lo que el precio final podrá variar según el valor que tenga cada estación de servicio al aplicar la exención.

SAT anuncia controles para verificar la aplicación

Además de las modificaciones informáticas, la SAT anunció que realizará controles tributarios y aduaneros durante la vigencia de la exención.

Según el material divulgado por la institución, se efectuarán verificaciones relacionadas con el cumplimiento de obligaciones de la cadena de comercialización, operativos de campo y revisión de inventarios y facturación. En el área aduanera se contemplan controles relacionados con las importaciones de combustibles.

La ley también establece que los combustibles comprados al amparo de la exención que permanezcan en inventario cuando finalice su vigencia deberán continuar vendiéndose al consumidor sin incorporar los impuestos restablecidos hasta que esas existencias se agoten. El incumplimiento será sancionado.

Gasolineras harán ajustes desde el inicio

Enrique Meléndez, director ejecutivo de la Asociación Guatemalteca de Expendedores de Gasolinas (Ageg), afirmó que las estaciones aplicarán la rebaja desde el 1 de octubre y trabajan en los ajustes de facturación, sistemas e inventarios para trasladar correctamente el beneficio al consumidor.

Sin embargo, el sector espera que las autoridades aclaren el tratamiento del IVA y el IDP que las gasolineras ya pagaron a sus proveedores por el combustible que mantienen en inventario.

Meléndez indicó que esperan que esos procedimientos sean incluidos en el reglamento y en las instrucciones de la SAT, para dar certeza a los participantes de la cadena de comercialización.

La SAT respondió a Prensa Libre, que las gasolineras que mañana y por varios días de octubre tengan inventario adquirido y pagado con impuestos en septiembre, no podrán cobrar el impuesto a los consumidores finales, y deberán absorber las gasolineras ese costo, porque ya pagaron el IDP y el IVA.

Presidente sancionó el decreto 22-2026

La reducción que entra en vigor este jueves corresponde al decreto 22-2026, que establece la exención temporal del IVA y el IDP.

Es una medida distinta del decreto 21-2026, que contemplaba un subsidio estimado en Q2 mil 500 millones para el período de octubre a diciembre y que fue vetado por el presidente Arévalo.

Por ello, la reducción que deberá comenzar a reflejarse desde este 1 de octubre proviene de la exención de impuestos y no de un subsidio directo al precio de los combustibles.