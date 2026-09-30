Débora Alvarado, nueva ministra de Finanzas: presupuesto del 2027 y recaudación, entre sus principales retos

El presidente Bernardo Arévalo anunció el nombramiento de Débora Alvarado como nueva ministra de Finanzas Públicas, en sustitución de Jonathan Menkos, quien deja la cartera para asumir la Presidencia del Banco de Guatemala.

Alvarado se desempeñaba como viceministra de Administración Interna y Desarrollo de Sistemas del Ministerio de Finanzas y formaba parte del equipo que trabajó junto con Menkos durante la actual administración.

Arévalo señaló que la designación busca mantener la continuidad en la conducción de la política económica y financiera del Ejecutivo. Según el mandatario, Alvarado ha demostrado su capacidad durante los casi tres años de gestión y conoce la línea de trabajo desarrollada en la cartera.

Menkos pasa al Banco de Guatemala

El cambio en Finanzas se produce como consecuencia de la decisión de Arévalo de nombrar a Jonathan Menkos como nuevo presidente del Banco de Guatemala. El mandatario destacó que Menkos inició parte de su trayectoria profesional en esa institución y después estuvo al frente de un centro de investigación especializado en asuntos fiscales (Icefi), antes de asumir como ministro.

Arévalo sostuvo que espera que Menkos traslade su experiencia al Banco de Guatemala y remarcó la autonomía e independencia de la institución como elementos necesarios para el desarrollo de sus funciones técnicas.

El presidente también confirmó a José Alfredo Blanco Valdés como vicepresidente del Banco de Guatemala, cargo cuyas funciones ya desempeñaba. Arévalo vinculó su continuidad con los criterios de profesionalismo y meritocracia que, afirmó, deben preservarse en la institución.

Los nombramientos alcanzan además a la Superintendencia de Bancos. Arévalo designó a Juan Carlos Catalán Herrera como nuevo superintendente de Bancos, después de que formara parte de la terna remitida por la Junta Monetaria.

Según el presidente, Catalán Herrera fue seleccionado entre los profesionales incluidos en ese proceso por su formación y experiencia para asumir la conducción de la Superintendencia.

Débora Eunice Alvarado Franco, ocupada el cargo de viceministra de Administración Interna y Desarrollo de Sistemas, recientemente fue nombrada como ministra de Finanzas (Foto Prensa Libre: Captura de pantalla, Minfin)

Los retos fiscales de las nuevas autoridades del Minfin

Las nuevas autoridades del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) enfrentarán varios retos en materia de política fiscal, especialmente de cara al 2027, año electoral.

Uno de los primeros desafíos está relacionado con la readecuación presupuestaria que deberá efectuarse debido a la exención temporal del Impuesto a la Distribución de Petróleo Crudo y Combustibles Derivados del Petróleo (IDP) y del Impuesto al Valor Agregado (IVA) aplicados a los combustibles, medida que entrará en vigencia en los próximos días.

Además, deberán revisarse las metas de recaudación tributaria para el cierre del presente ejercicio fiscal, proceso que involucra al Directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). A ello se suma la evaluación del superintendente Werner Ovalle, prevista para enero del 2027.

La SAT tiene programada una recaudación de Q119 mil 818 millones para el 2026 y de Q131 mil 635 millones para el 2027, según las cifras acordadas en mayo pasado por la Comisión Técnica de Finanzas Públicas (CTFP). Sin embargo, estas metas deberán revisarse debido al impacto que tendrá la exención tributaria sobre los ingresos fiscales.

Cambios pendientes en Finanzas

Otro asunto pendiente será el nombramiento de la persona que ocupará el Viceministerio de Ingresos y Evaluación Fiscal, luego de la renuncia de Patricia Carolina Joachín Godínez, quien, además de ocupar ese cargo, fungía como presidenta suplente del Directorio de la SAT.

En la nueva estructura de autoridades del Ministerio de Finanzas Públicas se confirma la continuidad de Walter Orlando Figueroa Chávez como viceministro de Administración Financiera, área que tiene a su cargo la gestión presupuestaria, y de Carlos Augusto Melgar Peña como viceministro de Transparencia Fiscal y Adquisiciones del Estado.

Presupuesto del 2027 marca los retos del Minfin

Otro aspecto será el seguimiento a la discusión del proyecto de presupuesto de ingresos y egresos por Q192 mil millones para el ejercicio fiscal 2027, que actualmente conoce la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República. La discusión cobra particular relevancia debido a que el próximo será año electoral.

Las nuevas autoridades también deberán agilizar la ejecución del presupuesto vigente, principalmente en inversión en infraestructura, así como evaluar qué otras medidas de gasto público podrían implementarse en respuesta al alza de los precios de los combustibles en el mercado local y a los efectos del fenómeno de El Niño.

El Ministerio de Finanzas Públicas también preside la mesa de riesgo país, desde donde deberá dar seguimiento a las evaluaciones anuales de las distintas agencias calificadoras de riesgo, cuyos análisis reflejan la percepción sobre Guatemala en los mercados internacionales.

Autopista Escuintla-Puerto Quetzal y reunión del BID

Otro aspecto será el seguimiento al primer proyecto bajo el esquema de alianza público-privada, la Autopista Escuintla-Puerto Quetzal, cuya entrega está prevista para noviembre, así como el nombramiento del nuevo director ejecutivo de la Agencia Nacional de Inversiones (ANI).

Además, las nuevas autoridades deberán continuar con los preparativos para la 67 Reunión Anual de la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que se llevará a cabo del 10 al 14 de marzo del 2027.

Con los cambios anunciados, Alvarado queda al frente del Ministerio de Finanzas, mientras Menkos pasa a dirigir el Banco de Guatemala y Catalán Herrera asume la Superintendencia de Bancos.