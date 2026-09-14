Remesas en Guatemala crecen 5.4%, suman US$17 mil 774 millones y Navidad incrementará envíos

Guatemala captó de enero a agosto de este año US$17 mil 774 millones en divisas por remesas familiares, es decir, unos Q136 mil millones, lo que representa un incremento del 5.4% en comparación con el año pasado, según las cifras oficiales.

En el mismo periodo del 2025, el monto recibido fue de US$16 mil 861 millones (unos Q129 mil millones), por lo que hubo un incremento de unos US$913 millones registrado en la balanza cambiaria.

Solo en agosto, el ingreso fue de US$2 mil 327 millones y completó un periodo de seis meses consecutivos con ingresos mensuales superiores a US$2 mil millones, con cifras históricas.

En marzo pasado, el monto fue de US$2 mil 441 millones; en abril, de US$2 mil 141 millones; en mayo, de US$2 mil 221 millones; en junio, de US$2 mil 325 millones, y en julio, de US$2 mil 468 millones, cifra que estableció una nueva marca en los registros oficiales.

En agosto, los análisis y pronósticos del Banco de Guatemala (Banguat) confirmaron la estimación de cierre de US$26 mil 806 millones, con un incremento del 5%. Para el 2027, la proyección es de US$27 mil 610 millones, con un crecimiento adicional del 3%, lo que significará una desaceleración.

El indicador está asociado a la evolución de la actividad económica de Estados Unidos, sobre todo al comportamiento del empleo hispano.

Este es uno de los indicadores económicos que mantiene un comportamiento positivo. El principal destino que los hogares dan a las remesas es el consumo.

Guatemala prevé recibir US$26 mil 447.1 millones en remesas familiares en el 2026, un crecimiento interanual del 5%, según datos divulgados por el Banco de Guatemala (Banguat).

Remesas entran en temporada de mayor flujo

Las autoridades han explicado que entre octubre y diciembre próximo se proyecta un ingreso mensual extraordinario que podría establecer nuevas cifras históricas, asociado con el comienzo de la época navideña, cuando los migrantes guatemaltecos incrementan los envíos a sus familiares.

Este comportamiento es estacional, por lo que podrían observarse cifras cercanas a los US$2 mil 500 millones.

En noviembre, por el Día de Todos los Santos en Guatemala, se observa de manera estacional un incremento en el indicador.