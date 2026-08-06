Remesas en Guatemala: A julio alcanzan US$15 mil 447 millones y se consolidan como motor económico

El monto, equivalente a unos Q118 mil 169 millones, confirma a las remesas como uno de los indicadores con mejor desempeño en medio de la coyuntura económica global y refleja que los migrantes guatemaltecos residentes en Estados Unidos continúan enviando apoyo económico a sus familias.

La banca central prevé que el ingreso de remesas alcance US$26 mil 806 millones al cierre de 2026, un incremento del 5% respecto de los US$25 mil 530 millones registrados en 2025. Para 2027, la proyección es de US$27 mil 610 millones, con un crecimiento adicional del 3%.

La mayor parte de estos recursos se destina al consumo de los hogares, mientras que otra proporción se invierte en construcción y otras actividades productivas.

Julio marca un nuevo récord

Las cifras oficiales muestran que julio registró un récord mensual en el ingreso de remesas, con US$2 mil 468 millones (unos Q19 mil millones), por encima de los US$2 mil 366 millones reportados en el mismo mes de 2025.

En los últimos 12 meses, únicamente marzo y julio de 2026 han superado la barrera de los US$2 mil 400 millones. Además, julio se convirtió en el quinto mes consecutivo del año con ingresos superiores a los US$2 mil millones.

Con el inicio del segundo semestre, el país entra en una etapa en la que, por factores estacionales, suele incrementarse el envío de remesas debido a las festividades de fin de año.

Nueve de cada 10 hogares en Guatemala utilizan efectivo como medio de pago en sus compras frecuentes y ocho de cada 10 para el cobro de remesas. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Guatemala lidera el crecimiento regional

Un análisis publicado en junio por el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (Cemla) concluyó que Guatemala se consolidó como el país con mayor crecimiento de remesas entre las principales economías receptoras de América Latina durante la última década.

El estudio identifica a México, Guatemala, Colombia, Honduras, República Dominicana y El Salvador como los principales receptores de remesas provenientes de Estados Unidos. En conjunto, esos seis países registraron ingresos anuales superiores a US$137 mil millones.

De acuerdo con el Cemla, las remesas hacia ese grupo pasaron de US$49 mil 563 millones en 2015 a US$137 mil 577 millones en el período comprendido entre mayo de 2025 y abril de 2026, un aumento de US$88 mil 014 millones, equivalente al 178%.

En el caso de Guatemala, el crecimiento fue del 319% entre 2015 y abril de 2026, superando ampliamente a Honduras (241%), Colombia (168%), México (148%), República Dominicana (142%) y El Salvador (139%).

"En el período considerado el aumento de las remesas fue importante en los seis países, pero presentó un mayor dinamismo en Guatemala, Honduras y Colombia. En ese lapso las remesas de esos tres países se incrementaron 319%, 241.5% y 168.7%, respectivamente", señala el informe.

Mayor migración, mayor envío de remesas

El Cemla atribuye este comportamiento al intenso flujo migratorio hacia Estados Unidos entre 2015 y 2024. Durante ese período, la población inmigrante procedente de Guatemala, Honduras y Colombia aumentó en un millón 287 mil 139 personas.

Según el organismo, este crecimiento permitió mantener una estructura demográfica favorable para una mayor participación en el mercado laboral estadounidense, ampliando así el número de potenciales remitentes de remesas hacia sus países de origen.