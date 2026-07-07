Guatemala recibe US$12 mil 219 millones en remesas durante el primer semestre del 2026 y el ingreso crece 7%

Guatemala recibió 7% más en remesas durante el primer semestre del año, lo que mantiene la tendencia para alcanzar los US$27 mil millones proyectados para el 2026, informó este martes 7 de julio el Banco de Guatemala (Banguat).

En el primer semestre ingresaron US$12 mil 219 millones, equivalentes a unos Q93 mil millones, lo que representa un crecimiento de 7%, según el Banguat.

Al actualizar las cifras de la balanza cambiaria, las estadísticas muestran que el ingreso aumentó US$851 millones respecto del mismo período del 2025.

En el mismo período del año anterior, el monto ascendió a US$11 mil 368 millones, según las estadísticas.

Las autoridades monetarias explicaron el pasado 24 de junio que proyectan remesas por US$26 mil 806 millones (unos Q205 mil millones) al cierre del 2026, con un crecimiento de 5%.

Para el 2027, estiman ingresos por US$27 mil 610 millones, equivalentes a unos Q211 mil 216 millones, con un crecimiento de 3%.

El principal destino de las remesas es el consumo de los hogares. También se utilizan para gastos en educación y salud, así como para inversión, principalmente en construcción.

Efectivo prevalece en pagos y remesas

El pasado 29 de junio, el Instituto Nacional de Estadística (INE) presentó los resultados de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera de los Hogares (ENIFH) 2026, los cuales confirman que nueve de cada 10 hogares en Guatemala utilizan efectivo como medio de pago en sus compras frecuentes y ocho de cada 10 para cobrar remesas.

El informe indica que el 93.8% de los hogares realiza compras menores de Q200 en efectivo, mientras que el 6.2% utiliza tarjetas de débito, crédito u otros medios de pago. Asimismo, el 88.6% de los hogares consultados utiliza efectivo para compras superiores a Q200, mientras que el 11.4% afirmó que paga con tarjeta de débito, crédito u otros medios de pago.

La variable también está asociada con el cobro de remesas. Según la ENIFH, el 71.7% de los hogares que reciben estos recursos los cobra en efectivo en una agencia bancaria, mientras que el 53.7% efectúa retiros en efectivo por medio de un agente bancario, una tienda de barrio u otros establecimientos.

En conjunto, estos indicadores confirman que la mayoría de los hogares cobra las remesas y realiza sus compras en efectivo.