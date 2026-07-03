SAT detecta siete factores que impulsan la evasión tributaria y alista cuatro acciones para reducir brecha

Luego de la publicación del informe anual Productividad, eficiencia e incumplimiento del impuesto sobre la renta (ISR) y del impuesto al valor agregado (IVA), que confirma una estimación de evasión de Q47 mil millones en ambos tributos durante el 2025, las autoridades de la administración tributaria expusieron detalles sobre los hallazgos.

El análisis de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) se sustenta en el potencial teórico y la recaudación observada, por lo que estima una tasa de incumplimiento del 21.36% en el IVA y del 69.25% en el ISR, impuesto que, según la entidad, es más complejo.

En ambos impuestos, según la SAT, se observa una reducción respecto del 2024; sin embargo, la disminución más relevante corresponde al IVA, cuya tasa de incumplimiento se redujo en 2.0%.

El monto de Q47 mil millones, que corresponde a la suma del incumplimiento del ISR y del IVA, es la brecha que la Intendencia de Recaudación identificó en el ejercicio fiscal del año pasado, que no logró recaudarse, así como una estimación del potencial de recaudación.

Este ejercicio se realiza desde el 2013 y para ello se emplea una metodología previamente definida y actualizada.

SAT identifica siete causas de evasión fiscal

Prensa Libre consultó al superintendente Werner Ovalle Ramírez sobre los elementos que más han incidido en la evasión. Al respecto, explicó que el estudio de incumplimiento no pretende realizar una separación específica ni cuantificar individualmente las causas que explican la brecha del IVA y del ISR, debido a que la metodología se orienta a medir la diferencia entre el potencial de recaudación de la economía y la recaudación efectivamente observada.

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Sin perjuicio de ello, desde una perspectiva técnica e institucional, pueden señalarse algunas variables que inciden de manera relevante en el incumplimiento tributario.

En el caso del IVA, según el titular de la SAT, por tratarse de un impuesto indirecto asociado al consumo y estrechamente vinculado con la documentación de las operaciones económicas, la economía informal constituye uno de los factores más importantes, especialmente cuando las ventas o los servicios no se facturan, no se registran o no ingresan plenamente al circuito formal de cumplimiento tributario.

El estudio proyectó que el incumplimiento del IVA, impuesto que se aplica al consumo, fue de Q14 mil 109 millones en el 2025, monto inferior a los Q14 mil 669 millones del 2024, lo que refleja una reducción.

Identifica seis focos de evasión del ISR

La posición del administrador tributario es que la evasión del ISR es más compleja y, en ese caso, se identifican seis tendencias. El reporte detectó que, en el caso del ISR sobre actividades lucrativas, el incumplimiento ascendió a Q32 mil 902 millones, Q1 mil 512.34 millones más que en el 2024, cuando se identificaron Q31 mil 389.77 millones.

El fenómeno presenta una mayor diversidad de causas debido a la estructura del impuesto, la existencia de distintos regímenes y la complejidad de ciertas operaciones económicas explicó.

Entre las causas que pueden incidir se encuentran la subdeclaración de ingresos, el uso improcedente de costos y gastos, el arbitraje entre regímenes, la elusión tributaria, las operaciones entre partes relacionadas y, sobre todo, la planificación fiscal agresiva.

Por lo anterior, según Ovalle Ramírez, estos factores deben entenderse como elementos explicativos generales que ayudan a interpretar el comportamiento del incumplimiento, pero no como una desagregación cuantitativa derivada directamente del estudio.

Plan para reducir el incumplimiento

Hay cuatro acciones que se emprenderán, comentó Ovalle Ramírez. La reducción de los niveles de incumplimiento tributario forma parte de las prioridades de la SAT en el marco del Plan Estratégico Institucional 2026-2030, orientado a fortalecer una administración tributaria más moderna, preventiva, basada en riesgos y con mayor capacidad para el uso de información.

En ese contexto, las acciones propuestas combinan control, facilitación del cumplimiento, trazabilidad de las operaciones y cultura tributaria.

En el caso del IVA, por tratarse de un impuesto indirecto asociado al consumo y estrechamente vinculado con la documentación de las operaciones económicas, la economía informal constituye uno de los factores más importantes, especialmente cuando las ventas o los servicios no se facturan.

Entre ellas destacan el fortalecimiento de la fiscalización basada en riesgos; la ampliación de las declaraciones propuestas y prellenadas; la mejora de los controles sobre la emisión, anulación y reversión de Documentos Tributarios Electrónicos; la identificación de patrones de facturación apócrifa; la aplicación sistematizada de las medidas previstas en la legislación tributaria, como la suspensión de la afiliación al IVA cuando corresponda; y la ampliación de los cruces de información correspondientes al período fiscal en curso.

Asimismo, se contempla el control de sectores, regímenes o contribuyentes con mayor exposición al incumplimiento, incluidos aquellos que aplican beneficios fiscales, exenciones o tratamientos diferenciados, así como el impulso de acciones de cultura tributaria, asistencia y cumplimiento colaborativo.

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En conjunto, estas medidas buscan fortalecer la capacidad preventiva y correctiva de la SAT, elevar la percepción de riesgo, facilitar el cumplimiento voluntario y reducir los espacios que permiten la omisión, la subdeclaración o el uso indebido de documentos, créditos, costos, gastos o beneficios fiscales.

SAT: Evasión afecta a toda la sociedad

Sobre la persistencia de esta práctica y quiénes son los potenciales beneficiarios, la SAT asegura que ha detectado un patrón.

“El incumplimiento de las obligaciones fiscales persiste por la combinación de factores estructurales, económicos y conductuales que inciden en la capacidad actual de control, en los incentivos de cumplimiento y en la forma en que algunos agentes económicos desarrollan sus actividades”, justificó el titular de la SAT.

El incumplimiento genera un beneficio indebido para quienes no cumplen, indicó Ovalle Ramírez, porque les permite operar con una menor carga fiscal frente a los contribuyentes que sí atienden sus obligaciones conforme a la ley. “En la práctica, el incumplimiento distorsiona la competencia, afecta la equidad del sistema tributario y traslada una mayor presión relativa hacia quienes sí cumplen con el pago de sus impuestos”, consideró.

Otra postura es que, aunque suele pensarse que el principal perjudicado es el Estado o, en particular, la SAT, en realidad el impacto recae sobre la sociedad en su conjunto. “Una menor recaudación limita la capacidad de financiar bienes y servicios públicos, infraestructura, seguridad, salud, educación y otros programas específicos para el desarrollo del país”, precisó.

Por otro lado, el incumplimiento debilita la legitimidad del sistema tributario y lesiona la moral tributaria, en la medida en que los contribuyentes perciben que algunos agentes económicos obtienen ventajas al mantenerse al margen de sus obligaciones fiscales.

Por ello, el incumplimiento tributario no debe entenderse como un fenómeno que corresponde atender únicamente a la SAT, sino como un problema de equidad, competencia desleal y sostenibilidad del financiamiento público, con efectos directos sobre el bienestar de la sociedad y la confianza entre los propios guatemaltecos.