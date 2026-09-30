Nombramiento de Jonathan Menkos en el Banguat genera dudas por su curul de diputado

El actual ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos, fue designado presidente del Banco de Guatemala (Banguat) y de la Junta Monetaria (JM) para un período de cuatro años, en sustitución de Álvaro González Ricci, cuyo mandato concluye este miércoles 30 de septiembre.

La designación de Menkos también podría generar cuestionamientos jurídicos por su condición de diputado electo. En enero del 2024, el Congreso le concedió permiso para ausentarse de sus funciones legislativas y asumir como ministro de Finanzas Públicas. Cualquier eventual impugnación y sus fundamentos deberán establecerse a partir de las acciones que sean planteadas ante las autoridades correspondientes, expusieron analistas consultados.

Para la vicepresidencia del Banguat, Arévalo decidió mantener en el cargo a José Alfredo Blanco Valdés, funcionario de carrera de la banca central, quien asumirá un tercer período consecutivo.

Relevo en la SIB

En tanto, el mandatario designó a Juan Carlos Catalán Herrera como nuevo superintendente de Bancos. Catalán Herrera se desempeña como asesor del Departamento de Investigaciones Económicas del Banguat y sustituirá a Saulo De León Durán. Catalán integraba la terna aprobada por la Junta Monetaria junto con De León Durán y Herberth Solórzano Somoza.

Las nuevas autoridades asumirán el 1 de octubre del 2026 y sus períodos concluirán el 30 de septiembre del 2030. En el caso de la SIB, ese plazo ya estaba establecido dentro del proceso de elección desarrollado por la Junta Monetaria.

Con la salida de Menkos de la cartera del Tesoro, el presidente Arévalo también deberá designar a su sustituto al frente del Ministerio de Finanzas Públicas.

Menkos sustituirá a González Ricci al frente del Banguat

La designación de los nuevos funcionarios que integrarán el Gabinete Económico fue anunciada por medio de un comunicado de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, en el cual también se detallan las hojas de vida y la trayectoria profesional de cada uno de los designados.

En el caso de Jonathan Menkos, su nombramiento al frente del Banco de Guatemala (Banguat) representa un tránsito desde el Ministerio de Finanzas Públicas hacia la banca central. Su antecesor, Álvaro González Ricci, también se desempeñó como ministro de Finanzas antes de asumir la presidencia del Banguat y de la Junta Monetaria (JM).

Por su parte, Juan Carlos Catalán Herrera, designado como superintendente de Bancos, cuenta con una trayectoria profesional vinculada principalmente con la banca central.

Según el comunicado oficial, la designación de Menkos como presidente del Banguat y de la JM se fundamenta en el artículo 132 de la Constitución Política de la República y en el artículo 25 de la Ley Orgánica del Banco de Guatemala.

El artículo 132 constitucional establece el marco de funcionamiento del Banco de Guatemala y de la Junta Monetaria, mientras que la Ley Orgánica desarrolla la estructura y funcionamiento de la banca central.

Las nuevas autoridades del Banguat fueron electas para un periodo de cuatro años. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Advierten posibles impugnaciones al nombramiento de Menkos

La designación de Jonathan Menkos como presidente del Banco de Guatemala (Banguat) y de la Junta Monetaria (JM) genera dudas entre analistas y diputados respecto de su condición de diputado electo y la situación jurídica de la curul para la que fue elegido en el período 2024-2028.

Érick Coyoy, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), señaló que queda la duda respecto de la renuncia de Menkos a su curul en el Congreso de la República y consideró que es un asunto que deberá aclararse jurídicamente antes de que asuma la presidencia de la banca central.

Por su parte, Orlando Blanco, diputado e integrante de la Junta Directiva del Congreso, afirmó que la designación genera cuestionamientos políticos debido a las prohibiciones establecidas en la legislación aplicable. A su criterio, deberá analizarse el fundamento jurídico utilizado por el Organismo Ejecutivo para efectuar el nombramiento.

“Lo más indicado, sobrio y concreto era que Menkos tendría que haber renunciado a la curul como diputado electo y evitarse este tipo de situaciones. Los adversarios políticos tienen las herramientas para generar algún tipo de impugnación”, manifestó Blanco.

El legislador considera que el nombramiento podría dar lugar a acciones legales, por lo que, a su juicio, Menkos debió presentar su renuncia como diputado electo antes de asumir la presidencia del Banguat y de la JM.

La Ley Orgánica del Banco de Guatemala, en su artículo 31, establece que los cargos de presidente y vicepresidente de la institución son incompatibles con el ejercicio de cualquier otro cargo público o privado, remunerado o ad honorem, con las excepciones que contempla la misma disposición.

El 19 de enero del 2024, Menkos hizo del conocimiento del pleno del Congreso una solicitud para ausentarse de sus funciones legislativas durante el tiempo que desempeñara funciones ministeriales. Posteriormente asumió como ministro de Finanzas Públicas.

Menkos fue electo diputado por Lista Nacional por el partido Movimiento Semilla para el período 2024-2028.

Blanco también recordó como antecedente el caso de José Alejandro Arévalo Alburez, quien era diputado cuando fue designado superintendente de Bancos en noviembre del 2014 y renunció a su curul para asumir el cargo. El legislador citó ese precedente para sustentar su posición de que Menkos debería proceder de manera similar.

Contreras: Menkos tiene permiso indefinido en el Congreso

El presidente del Congreso de la República, Luis Contreras, se refirió a la situación de Jonathan Menkos y al permiso que le fue concedido cuando dejó temporalmente su curul para asumir como ministro de Finanzas Públicas.

Contreras aseguró que Menkos cuenta con un permiso indefinido, por lo que, a su criterio, no tendría que solicitar una nueva autorización al Congreso.

“Era ilógico que regresara por otro permiso si ya lo tiene. Él tiene un permiso indefinido. Y hasta que él no regrese aquí, pues el otro diputado va a seguir en funciones aquí”, declaró Contreras.

La declaración se produce en medio de los cuestionamientos sobre qué ocurrirá con la curul de Menkos después de su designación como presidente del Banco de Guatemala (Banguat) y de la Junta Monetaria (JM), cargo que asumirá el 1 de octubre.

Los miembros de la Junta Monetaria (JM) conocieron un reporte sobre los efectos del fenómeno de El Niño en Guatemala. (Foto Prensa Libre: Cortesía)



Nombramientos mantienen la tradición en Banguat

En términos generales, los nombramientos no representan una novedad respecto de la trayectoria de las autoridades, según Coyoy.

Coyoy señaló que tanto el vicepresidente del Banco de Guatemala (Banguat) como el nuevo superintendente de Bancos son funcionarios de carrera de la banca central, lo que, a su criterio, refleja la tradición de privilegiar la experiencia y trayectoria dentro de la institución para ocupar estos cargos.

En el caso de la presidencia del Banguat, el analista considera que también se mantiene una tendencia observada en anteriores administraciones: que el presidente de la República designe a una persona de su círculo de confianza.

Según Coyoy, en distintas ocasiones la cercanía y confianza política del gobernante han formado parte de los criterios considerados para la designación de quien preside el Banguat y la Junta Monetaria. En esta ocasión, Jonathan Menkos formó parte del Gabinete de Bernardo Arévalo como ministro de Finanzas Públicas antes de ser designado para dirigir la banca central.