Factura petrolera aumenta demanda de dólares y presiona el tipo de cambio en Guatemala

Economía

Factura petrolera aumenta demanda de dólares y presiona el tipo de cambio en Guatemala

El mayor costo de las importaciones de derivados del petróleo y las compras de fin de año incrementaron la demanda de divisas. El Banguat vendió US$150 millones en el mercado cambiario.

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El comportamiento del mercado cambiario ocurre mientras la actividad económica mantiene un desempeño positivo. (Foto Prensa Libre: Shutterstock).

El aumento del costo de la factura petrolera está generando una mayor demanda de dólares en el mercado cambiario de Guatemala, mientras el precio oficial de referencia de la divisa subió un centavo y se situó esta semana en Q7.63 por US$1.

Las autoridades monetarias explicaron que el comportamiento del tipo de cambio responde, entre otros factores, a la mayor cantidad de dólares que se requieren para pagar las importaciones de derivados del petróleo.

Johny Gramajo Marroquín, gerente económico del Banco de Guatemala (Banguat), explicó durante una conferencia que las autoridades observan un sesgo en el comportamiento del tipo de cambio relacionado con el mayor costo de la factura petrolera.

A esta demanda se suman las importaciones relacionadas con las compras de fin de año, que también aumentan la necesidad de divisas en el mercado.

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Banguat vende US$150 millones

El movimiento del tipo de cambio activó la regla de participación establecida en la política cambiaria.

El 23 de septiembre, el Banguat salió a vender US$150 millones en el Sistema Electrónico de Negociación de Divisas (Sinedi).

La intervención se produjo después de que el precio oficial de referencia de la divisa se situara en Q7.63 por US$1, un centavo más respecto del nivel en el que había permanecido estable.

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Importaciones aumentan demanda

Además de la factura petrolera, las autoridades monetarias identifican una mayor demanda de dólares relacionada con el pago de importaciones para atender las compras de fin de año.

Este comportamiento implica que los importadores están adquiriendo más divisas en el mercado cambiario.

En el panorama del sector externo, las importaciones estarían creciendo 9% y alcanzarían US$37 mil 726.1 millones, mientras las exportaciones registrarían un crecimiento de 6.5%, por un monto de US$16 mil 605.9 millones.

ESCRITO POR:

Urias Gamarro

Periodista especializado en macroeconomía, finanzas públicas e infraestructura, con 20 años de experiencia en medios radiales, impresos y digitales.

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