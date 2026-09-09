Junta Monetaria define terna para elegir al nuevo jefe de la Superintendencia de Bancos

El actual jefe de la SIB, Saulo De León Durán; Herberth Solórzano, actual gerente administrativo del Banco de Guatemala (Banguat) y Juan Carlos Catalán-Herrera, quien se desempeña como asesor del Departamento de Investigaciones Económicas de la banca central, integran la terna que definió la JM en la sesión celebrada la mañana de este miércoles 9 de septiembre.

Los miembros de la JM definieron esta terna luego de conocer los expedientes de los 21 profesionales que participaron en la convocatoria y superaron el proceso de selección, de acuerdo con los requisitos establecidos en la ley.

Esta lista se enviará en las próximas horas a la Secretaría General de la Presidencia, ya que el gobernante Bernardo Arévalo deberá nombrar a uno de los candidatos para cubrir el período 2026-2030.

Por ley, el cambio de jefe de la SIB deberá llevarse a cabo el próximo 1 de octubre, al igual que el del presidente y vicepresidente del Banguat y de la JM, para cubrir un período de cuatro años.

Cambio en la SIB coincide con nueva ley

La elección del jefe de la SIB es importante para el desempeño productivo del país y se da en una coyuntura marcada por la vigencia y elaboración del reglamento del Decreto 15-2026, Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo, aprobado por el Congreso de la República.

La ley cobrará vigencia el 17 de septiembre y luego habrá un período de seis meses (180 días) para la elaboración del reglamento.

Desde hace unas semanas comenzó la socialización y discusión del reglamento con diferentes sectores del país y personas obligadas.

El nuevo titular de la SIB deberá dar seguimiento a la implementación de la ley y su reglamento, en conjunto con la Intendencia de Verificación Especial (IVE), que es la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Guatemala.

Guatemala se prepara para evaluación antilavado

Guatemala entró en una fase de preparación para la Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) y del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), con la nueva ley antilavado, que modernizó la legislación para prevenir y combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Para ello, se necesita contar con una ley actualizada en un solo marco legal, se explicó.

Guatemala forma parte del Gafi y del Gafilat y será sometida a la quinta ronda de Evaluación Mutua a partir de febrero del 2027. El proceso se desarrollará en distintas fases hasta la presentación de los resultados, prevista para agosto del 2028, a cargo de un amplio grupo especializado en la materia.

La Evaluación Mutua consiste en una revisión del sistema del país para prevenir y combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (LDFT).

El país evaluado recibe una calificación que permite determinar si su sistema antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo (ALD/CFT) es efectivo. Además, el proceso proporciona recomendaciones para corregir las deficiencias detectadas y fortalecer el sistema.

Este proceso de Evaluación Mutua se había postergado para Guatemala.

El Superintendente de Bancos para la gestión 2026-2030 deberá asumir el cargo el 1 de octubre próximo. (Foto, Prensa Libre: cortesía SIB).

Evaluación Mutua coincidirá con año electoral

La Evaluación Mutua, que comenzará en febrero del 2027, coincidirá con el año electoral en Guatemala, debido a la convocatoria a elecciones que hará en enero el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

En términos generales, la Evaluación Mutua comprende la revisión del cumplimiento técnico y la evaluación de la efectividad del sistema.

El país evaluado recibe una calificación que permite determinar si su sistema antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo (ALD/CFT) es efectivo. Además, el proceso proporciona recomendaciones para corregir las deficiencias detectadas y fortalecer el sistema.

“El cumplimiento técnico, que forma parte del marco jurídico e institucional, comprende los requisitos de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), así como los poderes y procedimientos de las instituciones involucradas”, se explicó.

Otro de los componentes consiste en que el país recibe una calificación que permite determinar si el sistema antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo (ALD/CFT) es efectivo.

Nuevo jefe de la SIB afrontará reto antilavado

Hugo Maul, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), declaró esta mañana que la elección es interesante por la vigencia de la nueva ley LDFT, que fue aprobada y entrará en vigor en los próximos días, así como por la elección del superintendente y del intendente de la IVE.

“Aquí a este nuevo superintendente básicamente le va a tocar poner en práctica esta nueva ley sin un periodo de aprendizaje y donde potencialmente el que más conocimiento tenía era el que estaba a cargo de la IVE (Juan Carlos Monroyo Véliz), quien dimitió”, explicó Maul.

Agregó que eso es una cuestión al menos difícil en lo “puramente operativo”, pero también que la ley antilavado le da una serie de atribuciones adicionales a la Superintendencia y al intendente que, según Maul, vienen a competir, al menos en atención y en tiempo, con las funciones tradicionales de la Superintendencia, como la supervisión de la solvencia, liquidez, riesgos, cumplimiento normativo, información financiera y todo lo relativo a las entidades financieras.

SIB deberá equilibrar sus nuevas funciones

El analista del Cien sostiene que la buena noticia es que el sistema bancario guatemalteco no tiene ningún problema actualmente. Tampoco se vislumbra un problema futuro que requiera tanta atención o importancia. Sin embargo, con los nuevos cambios, el superintendente también termina siendo, quizás, el principal responsable de la integridad del sistema económico guatemalteco.

“Aquí la pregunta es cómo va a ser para balancear las dos funciones, porque las dos son igualmente importantes y la de cumplir con la ley no debiera desplazar a la primera y yo creo que aquí sí el problema fundamental es creo que es la visita del Gafilat y poner y poner a funcionar esta nueva ley y creo que lo que hay que buscar es crear una institucionalidad fuerte, o sea, no solamente cumplir por cumplir con documentos, hacer la ley, el formulario, los manuales, sino realmente construir una institucionalidad fuerte en torno a esta nueva ley para que funcione”, añadió.

Juan Carlos Monrroy Véliz, intendente de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), dimitió del cargo. La renuncia se hará efectiva el 8 de octubre. (Foto Prensa Libre: SIB)

Nuevo jefe de la SIB afrontará modernización

El consultor financiero Mario Arturo García comentó que el nuevo superintendente de Bancos asumirá el cargo en un momento particularmente desafiante para el sistema financiero guatemalteco.

“La institución parte de una posición favorable: durante más de dos décadas, el sistema financiero regulado ha mostrado niveles importantes de solidez, liquidez y estabilidad, elementos que han contribuido a sostener la confianza de los usuarios y la estabilidad macroeconómica del país”, aseveró.

Sin embargo, preservar esa fortaleza exigirá algo más que mantener los mecanismos tradicionales de supervisión. La transformación digital del sistema financiero, la sofisticación de los mecanismos utilizados para movilizar recursos ilícitos y las nuevas exigencias internacionales obligan a la Superintendencia de Bancos (SIB) a acelerar su proceso de modernización.

El nuevo jefe de la institución tendrá, por tanto, que encontrar un delicado equilibrio: fortalecer la supervisión sin frenar la innovación financiera y abrir las puertas a nuevos modelos de negocio sin poner en riesgo la estabilidad del sistema.

Inteligencia artificial plantea retos para la SIB

Agregó que el primer desafío será mantener la solidez del sistema financiero mediante una supervisión cada vez más sofisticada.

“Guatemala cuenta con una institucionalidad financiera que ha construido credibilidad durante años. Esa ventaja no puede darse por sentada. La aparición de nuevos productos financieros, plataformas digitales, nuevos canales de pago y modelos de negocio basados en tecnología está modificando rápidamente la manera en que las personas ahorran, pagan, invierten y acceden al crédito, la supervisión versátil debe privilegiar esa credibilidad y solidez”, puntualizó.

La institución parte de una posición favorable: durante más de dos décadas, el sistema financiero regulado ha mostrado niveles importantes de solidez, liquidez y estabilidad, elementos que han contribuido a sostener la confianza de los usuarios y la estabilidad macroeconómica del país.

Además que otro de los desafíos más inmediatos será implementar eficazmente las reformas derivadas de la nueva Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo.

“La nueva normativa representa una oportunidad para que Guatemala fortalezca su arquitectura institucional y se acerque a los estándares internacionales en materia de prevención y combate a los flujos financieros ilícitos”, añadió.

En un país expuesto a riesgos derivados del narcotráfico, la corrupción y otras actividades ilícitas, el sistema financiero constituye una de las principales líneas de defensa para impedir que recursos de origen ilegal ingresen, circulen o sean legitimados dentro de la economía formal.

“Quizá uno de los cambios más importantes estará relacionado con la incorporación de inteligencia artificial y herramientas avanzadas de análisis de datos”, subrayó.

La cantidad y complejidad de las transacciones financieras hacen cada vez más difícil depender exclusivamente de modelos tradicionales de supervisión. Los esquemas utilizados para movilizar dinero ilícito también evolucionan y pueden involucrar múltiples cuentas, jurisdicciones, intermediarios y operaciones aparentemente desconectadas.

La SIB necesita avanzar hacia una verdadera inteligencia financiera basada en datos.

El uso de inteligencia artificial podría permitir identificar patrones de comportamiento, relaciones entre operaciones y movimientos atípicos que difícilmente podrían detectarse mediante procesos convencionales.