Elección superintendente de Bancos: estos son los 21 aspirantes al cargo y de ahí la JM elegirá una terna

Durante la fase de recepción de expedientes para integrar la terna de la cual se nombrará al superintendente de Bancos, 21 profesionales presentaron su hoja de vida, ante la Junta Monetaria (JM).

El nuevo superintendente debe asumir el cargo el próximo 1 de octubre para un período de cuatro años.

Para ello, la Junta Monetaria (JM) estableció un cronograma que incluye la recepción y revisión de expedientes, así como la elección de una terna que trasladará al presidente de la República, Bernardo Arévalo, para que designe al nuevo superintendente de Bancos para el período 2026-2030.

La convocatoria se realiza en el seno de la Junta Monetaria; sin embargo, también se recibieron y evaluarán los expedientes de los profesionales interesados que presentaron por aparte sus postulaciones y que cumplan con los requisitos y no incurran en ninguno de los impedimentos establecidos en la ley. En el listado también hay varios funcionarios y exfuncionarios de la SIB y del Banco de Guatemala.

Este es el listado de los profesionales que presentaron su hoja de vida, ordenados en forma cronológica:

Hugo Daniel Figueroa Estrada Gustavo Adolfo Zepeda Gaitán Vilma Yolanda Córdova Citalán Julio René Martínez Guerra Saulo De León Durán María Magaly Morales Polanco Byron Vinicio Méndez Castillo Manuel Alberto Selva Rodas Hugo Rafael Oroxom Mérida Maynor Augusto Ambrosio Higueros Hugo Roberto Martínez Rebulla Hugo Adolfo de León Díaz Odalis Hernández Martínez Luis Alfredo Türk Mejía Miler Estuardo Estrada Hernández Ricardo Alvarado del Valle José Alberto Ramírez Crespin Juan Carlos Catalán Herrera Eddy Roberto Carpio Sam Herberth Solórzano Somoza Carlos Enrique Juárez

El viernes 28 de agosto venció el plazo para la recepción de la documentación.

Para el 2 de septiembre, se programó que el secretario informara a la JM sobre los profesionales que presentaron su documentación.

Luego, los integrantes de la JM dispondrán de una semana para analizar los expedientes y se tiene programado que el 9 de septiembre se integre la terna que propondrán al presidente de la República. Según el calendario aprobado, la decisión se notificará el 10 de septiembre mediante una resolución de la JM.

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En la actualidad, el cargo de superintendente de Bancos lo ocupa Saulo De León Durán, quien también se postula para un nuevo período de cuatro años.

Proceso y evaluación

El proceso contempla que la Secretaría de la JM revise los 21 expedientes y aplique una tabla de gradación para asignar una calificación a cada aspirante. Entre los criterios figuran la experiencia profesional en la Superintendencia de Bancos y el Banco de Guatemala (Banguat), la formación académica, el desempeño en puestos gerenciales, la experiencia como asesor y la participación en juntas directivas relacionadas con el sistema financiero, según el comunicado.

La evaluación también toma en cuenta la experiencia en organismos financieros internacionales, la capacitación económica y financiera, los conocimientos en supervisión bancaria y prevención del lavado de dinero, además del dominio del idioma inglés.

El presidente de la JM, Álvaro González Ricci, destacó el componente técnico del cargo y señaló entre los retos de la próxima administración la reglamentación de la nueva legislación contra el lavado de dinero.

La Junta Monetaria conoce esta noche el listado de 21 postulantes para el proceso de eleccion del nuevo superintendente @sib_guatemala En el listado hay varios funcionarios y exfuncionarios de la SIB asi como del @Banguat @prensa_libre pic.twitter.com/M5NJaGU4cF — Urías Gamarro (@ugamarro_pl) September 3, 2026

Sin embargo, se explicó que la calificación obtenida en la tabla no determinará automáticamente quiénes integrarán la terna.

El comunicado emitido el lunes 31 de agosto explica que la gradación funciona como referencia para los miembros de la Junta Monetaria, por lo que los tres aspirantes con mayor puntuación no necesariamente serán los seleccionados.