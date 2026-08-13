Este es el cronograma para conformar la terna para el nuevo superintendente de Bancos, quien deberá asumir el 1 de octubre

El presidente del Banco de Guatemala (Banguat) y de la JM, Álvaro González Ricci, explicó que no se trata de una convocatoria abierta.

Son los integrantes de la JM quienes presentan las propuestas, y los aspirantes deben presentar sus expedientes.

En la reunión de la JM del miércoles 12 de agosto se invitó a los integrantes de ese órgano a proponer candidatos para integrar la terna.

González informó sobre el cronograma, los requisitos para los aspirantes y los impedimentos para ocupar el cargo.

Este jueves 13 de agosto, el secretario enviará por correo electrónico la información que deberán presentar los aspirantes.

El viernes 28 de agosto, a las 16 horas, vencerá el plazo para la recepción de la documentación.

El 2 de septiembre, el secretario informará a la JM sobre los profesionales que presentaron su documentación.

Los integrantes de la JM dispondrán de una semana para analizar los expedientes, pues el 9 de septiembre integrarán la terna que propondrán al presidente de la República. La decisión se notificará el 10 de septiembre mediante una resolución de la Junta Monetaria.

El superintendente de Bancos para el período 2026-2030 deberá asumir el cargo el 1 de octubre del 2026.

En la actualidad, el cargo lo ocupa Saulo De León Durán.

Recibirán expedientes

La convocatoria se realiza en el seno de la Junta Monetaria; sin embargo, se recibirán y evaluarán los expedientes de los profesionales interesados que cumplan con los requisitos y no incurran en ninguno de los impedimentos establecidos en la ley.

Los interesados deberán presentar su hoja de vida, acompañada de la documentación de respaldo, en las oficinas de la Secretaría de la Junta Monetaria, ubicadas en el nivel 12 del edificio del Banco de Guatemala, a más tardar el viernes 28 de agosto de 2026, a las 16 horas.

Requisitos

González Ricci, dio a conocer que el artículo 6 de la Ley de Supervisión Financiera establece los siguientes requisitos para optar al cargo:

El superintendente de Bancos debe ser guatemalteco de origen, hallarse en el goce de los derechos ciudadanos, ser mayor de 30 años, tener reconocida probidad y acreditar, como mínimo, el grado académico de licenciatura en el área contable y de auditoría, económica o de ciencias jurídicas y sociales. En este último caso, deberá contar con acreditación académica en el área financiera o económica. En todos los casos deberá acreditarse notoria competencia en técnica bancaria o supervisión financiera.

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Asimismo, explicó cómo deben acreditarse dichos requisitos:

Lo referente a ser guatemalteco de origen deberá acreditarse con fotocopia legalizada del Documento Personal de Identificación (DPI) y certificado de nacimiento original. El goce de los derechos ciudadanos deberá acreditarse con certificación extendida por el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral. La reconocida probidad deberá acreditarse con:

a) Constancia de carencia de antecedentes penales.

b) Constancia de carencia de antecedentes policíacos. El grado académico de licenciatura en el área contable y de auditoría, económica o de ciencias jurídicas y sociales deberá acreditarse con fotocopia legalizada de los títulos universitarios correspondientes y certificación vigente extendida por los colegios profesionales respectivos.

En el caso de los profesionales de las ciencias jurídicas y sociales, adicionalmente deberán acreditar, mediante fotocopia legalizada de los títulos universitarios correspondientes, formación académica en el área financiera o económica.

La notoria competencia en técnica bancaria o supervisión financiera deberá acreditarse con constancias laborales, diplomas o certificados de las capacitaciones recibidas en esa materia. Asimismo, se recomienda adjuntar constancias o acreditaciones de otras capacitaciones especializadas, como el Programa de Estudios Superiores del Banco de Guatemala y el dominio del idioma inglés (TOEFL), entre otras.

Impedimentos para ser nombrado

El artículo 7 de la Ley de Supervisión Financiera establece los siguientes impedimentos para ser nombrado superintendente de Bancos:

Ser dirigente de organizaciones de carácter político, gremial, empresarial o sindical.

Ser pariente, dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, del presidente o vicepresidente de la República, de ministros o viceministros de Estado, de miembros de la Junta Monetaria o de autoridades del Banco de Guatemala y de la Superintendencia de Bancos.

Ser director, administrador o accionista con una participación de 10% o más de la propiedad accionaria de cualquiera de las entidades sujetas a la vigilancia e inspección de la Superintendencia de Bancos, o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de dichas personas.

Ser deudor reconocidamente moroso.

Tener antecedentes de insolvencia o quiebra, estar sujeto a proceso judicial por esa materia o contar con sentencia firme condenatoria por los delitos de estafa o quiebra.

Haber sido condenado por delitos que impliquen falta de probidad.

Ser legalmente incapaz para desempeñar el cargo.

Declaración bajo juramento

Para acreditar que los profesionales interesados en integrar la terna no se encuentran comprendidos en esos impedimentos, deberán presentar un acta notarial en la que declaren, bajo juramento, que no incurren en ninguna de esas prohibiciones.

Plazo y modalidad de recepción de expedientes

El expediente deberá presentarse impreso y foliado. Además, deberá entregarse una copia digital en formato PDF y una fotografía digital reciente en formato JPG, ambas en una memoria USB, la cual será devuelta.

El interesado deberá presentar su hoja de vida acompañada de la documentación descrita anteriormente en las oficinas de la Secretaría de la Junta Monetaria, ubicadas en el nivel 12 del edificio del Banco de Guatemala, a más tardar el viernes 28 de agosto del 2026, a las 16 horas.