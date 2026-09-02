Renuncia intendente de la IVE previo a evaluación internacional sobre lavado de dinero

Juan Carlos Monrroy Véliz renunció al cargo de intendente de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), unidad de inteligencia financiera encargada de detectar operaciones sospechosas relacionadas con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, informaron fuentes oficiales.

Los integrantes de la Junta Monetaria (JM) conocieron la renuncia la noche de este miércoles 2 de septiembre, durante una sesión en la que fue aceptada la decisión de Monrroy Véliz.

La salida del funcionario ocurre mientras Guatemala se prepara para una nueva evaluación internacional de su sistema para prevenir y combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y en momentos en que se desarrolla el proceso para elegir a las nuevas autoridades de la Superintendencia de Bancos (SIB).

Según la nota presentada a los integrantes de la JM, Monrroy Véliz argumentó razones familiares y de salud para dejar el cargo.

El funcionario asumió como intendente de la IVE el 24 de abril del 2024, en sustitución de Jorge Francisco Marroquín Cáceres, quien también había dimitido del puesto.

La renuncia de Monrroy Véliz se hará efectiva a partir del 8 de octubre próximo, una semana después de que asuman las nuevas autoridades de la SIB.

Cambio de autoridades

El proceso para la elección de las nuevas autoridades de la SIB se encuentra en desarrollo. Como parte del procedimiento, se entregaron 21 expedientes de aspirantes para integrar la terna que será presentada al presidente Bernardo Arévalo el 9 de septiembre próximo.

La salida del intendente se produce, por lo tanto, durante un período de cambios en la institución encargada de supervisar el sistema financiero y previo al proceso internacional de evaluación al que será sometido el país en materia de prevención del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo.

La IVE funciona como la unidad de inteligencia financiera y tiene entre sus funciones la detección de operaciones sospechosas relacionadas con esos delitos.

Evaluarán a Guatemala

Guatemala forma parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) y del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), y será sometida a la quinta ronda de Evaluación Mutua a partir de febrero del 2027.

El proceso se desarrollará en distintas fases hasta la presentación de los resultados, prevista para agosto del 2028, y estará a cargo de un grupo especializado.

La Evaluación Mutua consiste en una revisión del sistema del país para prevenir y combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (LDFT).

Como resultado de ese procedimiento, el país recibe una calificación que permite determinar la efectividad de su sistema antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo (ALD/CFT).

La evaluación también genera recomendaciones destinadas a corregir las deficiencias que sean detectadas y fortalecer los mecanismos implementados para prevenir y combatir ambos delitos.

La renuncia de Monrroy Véliz se produce meses antes de que comience esa evaluación y durante el proceso de relevo de las autoridades de la SIB.