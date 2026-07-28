lavado de dinero
SIB socializa el reglamento de la nueva ley antilavado antes de su entrada en vigencia
La elaboración y socialización del reglamento de la nueva ley antilavado avanza mientras Guatemala afina su sistema de prevención del lavado de dinero de cara a la evaluación del Gafi en el 2027.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) someterán a Guatemala a la quinta ronda de Evaluación Mutua a partir de febrero del 2027, con el fin de evaluar la efectividad de las medidas para prevenir y combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. (Foto Prensa Libre: Cortesía SIB)
La Superintendencia de Bancos (SIB), por medio de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), elabora el reglamento del Decreto 15-2026, Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo, y ya comenzó el proceso de acercamiento con varios sectores.
La SIB presentó a la Junta Monetaria (JM) un cronograma de las fases para elaborar el reglamento de la ley, el cual incluye la parte considerativa y la estructura por capítulos.
SIB socializa reglamento antilavado
El jefe de la SIB, Saulo De León Durán, explicó que se mantiene un cronograma de actividades, el cual está en desarrollo.
Confirmó que ya se cuenta con el borrador preliminar del reglamento.
"A partir de esta semana ya estaríamos convocando a sectores interesados, personas obligadas, para poder hacer una socialización previa de este reglamento. Obviamente también vamos a socializarlo con algunos organismos internacionales que estuvieron colaborando con nosotros, impulsando, haciendo incidencias sobre la ley", puntualizó el titular de la SIB.
Explicó que la ley contra el lavado de dinero cobrará vigencia el 17 de septiembre.
"A partir del 17 de septiembre hay un plazo de seis meses en el cual se exige que esté el reglamento. Nosotros no vamos a esperar seis meses", declaró.
Reiteró que se tiene un cronograma con el que se espera contar con un reglamento terminado, socializado y ampliamente discutido, para que esté listo para su publicación por parte del Ejecutivo en las últimas semanas de septiembre de este año.
La Superintendencia de Bancos, por medio de la Intendencia de Verificación Especial, deberá elaborar el reglamento y someterlo al conocimiento y consideración del presidente de la República dentro del plazo máximo de seis meses, contados a partir de la entrada en vigor del decreto.
Nueva ley busca blindar al país
- La nueva ley antilavado moderniza los controles financieros y aleja a Guatemala del riesgo de ingresar en la lista gris con el Decreto 15-2026, Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo.
- El marco normativo para prevenir y combatir el lavado de dinero en Guatemala fue modernizado conforme a estándares internacionales, con un enfoque basado en riesgos y la obligación de identificar al beneficiario final.
- Ahora comenzará la fase de implementación y cumplimiento de la nueva normativa.
- Guatemala será sometida, a partir del 2027, a la quinta ronda de evaluaciones mutuas del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) y del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).
- Esta consiste en una revisión del sistema del país para prevenir y combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (LD/FT).
- El país recibe una calificación que permite determinar si su sistema antilavado y contra el financiamiento del terrorismo (ALD/CFT) es efectivo. Además, el proceso proporciona recomendaciones para corregir las deficiencias detectadas y fortalecer el sistema.