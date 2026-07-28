SIB socializa el reglamento de la nueva ley antilavado antes de su entrada en vigencia

La Superintendencia de Bancos (SIB), por medio de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), elabora el reglamento del Decreto 15-2026, Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo, y ya comenzó el proceso de acercamiento con varios sectores.

La SIB presentó a la Junta Monetaria (JM) un cronograma de las fases para elaborar el reglamento de la ley, el cual incluye la parte considerativa y la estructura por capítulos.

SIB socializa reglamento antilavado

El jefe de la SIB, Saulo De León Durán, explicó que se mantiene un cronograma de actividades, el cual está en desarrollo.

Confirmó que ya se cuenta con el borrador preliminar del reglamento.

"A partir de esta semana ya estaríamos convocando a sectores interesados, personas obligadas, para poder hacer una socialización previa de este reglamento. Obviamente también vamos a socializarlo con algunos organismos internacionales que estuvieron colaborando con nosotros, impulsando, haciendo incidencias sobre la ley", puntualizó el titular de la SIB.

Explicó que la ley contra el lavado de dinero cobrará vigencia el 17 de septiembre.

"A partir del 17 de septiembre hay un plazo de seis meses en el cual se exige que esté el reglamento. Nosotros no vamos a esperar seis meses", declaró.

Reiteró que se tiene un cronograma con el que se espera contar con un reglamento terminado, socializado y ampliamente discutido, para que esté listo para su publicación por parte del Ejecutivo en las últimas semanas de septiembre de este año.

La Superintendencia de Bancos, por medio de la Intendencia de Verificación Especial, deberá elaborar el reglamento y someterlo al conocimiento y consideración del presidente de la República dentro del plazo máximo de seis meses, contados a partir de la entrada en vigor del decreto.

Nueva ley busca blindar al país