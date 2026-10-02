Diaco verifica gasolineras tras entrar en vigor la exención de IVA e IDP en los combustibles

Desde el 1 de octubre de 2026 entró en vigencia la exención temporal del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto a la Distribución de Petróleo y sus Derivados (IDP) para las gasolinas y el diésel en Guatemala.

Con la entrada en vigor de la medida también han surgido reportes de consumidores que han encontrado inconvenientes al momento de pagar y solicitar su factura en algunas estaciones de servicio.

Entre las situaciones reportadas se encuentran la falta de emisión de facturas y casos en los que consumidores señalan que no se estaría aplicando la exención tributaria.

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Diaco ya recibió reportes

Personal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco) confirmó a Prensa Libre que ha recibido reportes relacionados con ambos tipos de inconsistencias y que ya inició investigaciones de oficio.

Según la institución, desde el inicio de la vigencia de la medida las estaciones de servicio debían emitir las facturas con las leyendas correspondientes a la exención.

La Diaco explicó que uno de los problemas identificados estaría relacionado con la actualización de los sistemas de facturación ante la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

Algunos establecimientos no habrían realizado las actualizaciones necesarias en sus sistemas, por lo que las facturas no estaban siendo emitidas con el detalle correspondiente a la exención del IVA e IDP.

¿Cómo debería verse la factura?

De acuerdo con las autoridades y lo establecido en el Decreto 22-2026, la factura debe permitir al consumidor identificar que se aplicó la exención del IVA e IDP, así como el monto correspondiente al beneficio tributario.

De esta manera, el consumidor puede comprobar que el beneficio establecido por la medida fue trasladado al precio pagado por el combustible.

¿Qué ocurre si la gasolinera no entrega factura?

Uno de los casos reportados a este medio ocurrió cuando un consumidor acudió a una estación de servicio para abastecer su vehículo y el personal le indicó que no estaban emitiendo facturas por la compra, sin explicar inicialmente la razón.

Posteriormente, personal de la Diaco acudió al establecimiento. Durante la inspección, la estación informó que enfrentaba un inconveniente con el sistema de la SAT.

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Mientras se solucionaba el problema, el establecimiento estaba emitiendo facturas de contingencia, que permiten respaldar las operaciones cuando existen inconvenientes para generar los documentos tributarios electrónicos.

Ejemplo de una factura de contingencia emitida por los problemas que han estado reportando las estaciones de servicio en Guatemala. (Foto, Prensa Libre, cortesía Diaco)

¿Dónde denunciar si no le dan factura?

Los consumidores que enfrenten una situación similar pueden presentar un reporte ante la Diaco, a través del número 1544.

Por su parte, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) señala en su sitio web que la falta de emisión de factura corresponde a un asunto de carácter tributario, por lo que debe reportarse directamente ante la SAT, entidad responsable de fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones de facturación.

¿Qué debe guardar el consumidor?

Para facilitar una inspección, es importante proporcionar la dirección física de la estación de servicio donde ocurrió el inconveniente.

Además, ante problemas relacionados con la factura o con la aplicación de la exención del IVA e IDP, es recomendable conservar la mayor cantidad de información posible sobre la compra, como el comprobante de pago, fotografías del precio anunciado y datos que permitan identificar la estación de servicio.

Esta información facilita que las autoridades identifiquen el establecimiento y, de ser necesario, realicen una verificación en el lugar.