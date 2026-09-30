Compras en línea: Tres datos que debe guardar para reclamar ante la Diaco o SAT

Las compras en línea forman parte de los hábitos de consumo de cada vez más guatemaltecos, según el último estudio de Comercio Electrónico. Sin embargo, cuando un producto no llega o surge algún inconveniente, identificar al vendedor puede convertirse en un desafío.

Casos recientes conocidos por Prensa Libre muestran que algunos compradores realizaron sus pedidos y efectuaron el pago en línea con tarjeta, depósito o transferencia bancaria, pero posteriormente tuvieron dificultades para recibir el producto o gestionar un reclamo.

Aunque estas operaciones generan comprobantes que pueden servir como respaldo de la transacción, también es importante conservar información que permita identificar y localizar al vendedor.

LECTURAS RELACIONADAS CyberDays 2026 tendrá cinco días de ofertas: cuándo comienza y qué productos tendrán descuentos

Por ello, antes de realizar una compra por internet, estos son tres datos que conviene verificar y guardar.

1. Nombre y dirección física del comercio

Al realizar una compra en línea, para muchos compradores la dirección física no es un dato relevante ni que deba verificarse. Sin embargo, este dato puede resultar relevante cuando surge un inconveniente y el comprador busca gestionar un reclamo ante la Diaco (Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor).

En una compra realizada en un establecimiento físico, el consumidor generalmente conoce dónde adquirió el producto y puede identificar al comercio. En una operación por internet, esa información no siempre está disponible o puede resultar difícil de comprobar.

Un caso conocido por Prensa Libre muestra esta dificultad. Una persona compró un producto en línea y realizó el pago mediante transferencia bancaria, pero no recibió la mercancía. Al presentar su denuncia ante la Diaco proporcionó la dirección que le había indicado la vendedora. Pero, cuando el personal de la Diaco acudió al lugar indicado, se determinó que correspondía a una casa particular y no a un establecimiento comercial, lo que no permitió ni la identificación y ni la localización de la vendedora.

Datos obligatorios para presentar una queja ante la Diaco.

2. La factura y el comprobante de pago

Otro dato importante que el consumidor debe solicitar y conservar es la factura correspondiente a la compra. Este documento respalda la adquisición y es importante al momento de gestionar un reclamo.

También debe guardar el comprobante del pago con tarjeta, depósito o transferencia bancaria. Este documento permite demostrar que se realizó una transacción, aunque no sustituye la factura que corresponde emitir por la venta.

LECTURAS RELACIONADAS Las 3 técnicas más utilizadas en fraudes en línea y 10 consejos de seguridad

Si el comercio no entrega factura, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) es la entidad ante la cual puede denunciarse la falta de emisión del documento tributario.

En uno de los casos conocidos por Prensa Libre, un consumidor intentó reportar ante la SAT que el comercio no había emitido factura. Sin embargo, dar seguimiento a este tipo de denuncia el personal de la SAT indicó que se requiere información que permita identificar y localizar al responsable, como el nombre del establecimiento, dirección física, departamento y municipio.

Datos obligatorios para presentar una denuncia ante la SAT, en caso de que el comercio o vendedor no haya emitido la factura como comprobante del pago.

3. Los datos de contacto y registros de la compra

Además del comprobante de pago y la información del establecimiento, el comprador debería conservar todos los datos de contacto y registros relacionados con la operación.

Entre ellos se encuentran el nombre del vendedor o de la empresa, número de teléfono, correo electrónico, página web o perfil utilizado para la venta, número de pedido y conversaciones relacionadas con la transacción.

Estos elementos pueden ayudar a documentar qué se ofreció, quién realizó la venta, cómo se efectuó el pago y qué ocurrió posteriormente.

En otro caso compartido con este medio, un comprador que no obtuvo una solución tras las gestiones realizadas ante la Diaco y la SAT decidió presentar una denuncia ante el Ministerio Público (MP). Para documentar la operación, le resultó útil contar con los datos de contacto del vendedor y los registros que había conservado durante el proceso de compra.

¿Qué pasa si surge un problema con una compra?

En las compras electrónicas puede aumentar la dificultad para la Diaco cuando no se cuenta con información suficiente para identificar y localizar al proveedor.

Un conocedor de procesos de reclamos y conciliaciones entre compradores y vendedores señaló que Guatemala todavía tiene un rezago en los mecanismos para atender casos relacionados con compras en línea.

Por esa razón, además de conservar los comprobantes del pago, resulta importante que el consumidor reúna toda la información disponible sobre el vendedor y la operación.

Dependiendo de las características de cada caso, pueden existir distintas vías para presentar una denuncia. Cuando los hechos pudieran constituir un delito, el consumidor también puede acudir al Ministerio Público.

En este contexto, al comento de realizar una compra en línea para el comprador no solo es importante revisar el producto, el precio y las condiciones de entrega antes de pagar. También conviene identificar al vendedor, solicitar la factura y conservar los comprobantes y datos de la operación, especialmente cuando el pago se realiza mediante tarjeta, depósito o transferencia bancaria.