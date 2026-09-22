CyberDays 2026 tendrá cinco días de ofertas: cuándo comienza y qué productos tendrán descuentos

La Cámara de Comercio de Guatemala (CCG) prepara la novena edición de CyberDays, evento que busca impulsar las compras en línea y conectar a empresas con consumidores durante cinco días de promociones.

María Canahuí, coordinadora del Departamento de Comercio Electrónico de la CCG, explicó que la organización espera superar las 200 mil visitas durante el evento y estima que las ventas podrían alcanzar entre Q8 millones y Q10 millones.

El evento se desarrolla desde 2019 y, de acuerdo con la Cámara, ha evolucionado de una jornada promocional a una plataforma para impulsar el comercio electrónico, generar confianza y conocer los cambios en los hábitos de compra de los guatemaltecos.

El consumidor guatemalteco compra cada vez más por internet

Los resultados del Séptimo Estudio Nacional de Comercio Electrónico 2026, liderado por la Cámara Guatemalteca de Comercio, muestran un crecimiento en la frecuencia y diversidad de las compras digitales.

Según el estudio, 37.4% de los consumidores son compradores digitales activos, es decir, realizan compras por internet de manera frecuente.

Además, 28% compra productos o servicios en línea al menos una vez por semana, mientras que 19% lo hace cada 15 días y 27% realiza compras al menos una vez al mes.

“El estudio revela la radiografía de un mercado que no solo maduró a paso firme, sino que ya compite bajo métricas de sostenibilidad y alta transaccionalidad”, expresó Josué López, gerente general de la Cámara de Comercio de Guatemala.

De acuerdo con el estudio, presentado el 3 de junio de este año, El uso del teléfono celular también ganó participación como canal de compra. Las adquisiciones mediante aplicaciones móviles pasaron de 21% a 32%, de acuerdo con los resultados.

En cuanto a los métodos de pago, la tarjeta de débito representa 38% de las preferencias, mientras que las billeteras digitales alcanzan 14%.

La entrega a domicilio continúa siendo la principal alternativa para recibir los productos, con 62% de preferencia. Otro 24% opta por recoger sus compras, una tendencia que abre espacio a estrategias omnicanal, como los puntos de entrega y sistemas de pick up.

¿La situación económica afectará las compras en CyberDays?

Canahuí consideró que el contexto de aumento en los precios de los combustibles y productos de la canasta básica no necesariamente tendrá un impacto drástico en la edición de este año.

Explicó que las compras en línea también pueden representar una alternativa para adquirir productos de primera necesidad sin que el consumidor tenga que desplazarse hasta un establecimiento.

La CCG también informó que nuevamente trabajará con bancos y Fintech para ofrecer opciones de compra mediante productos y servicios digitales.

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Para esta edición se incorporarán nuevas marcas y categorías, con ofertas que abarcan desde moda y tecnología hasta viajes, electrodomésticos, hogar y otros productos y servicios.

Cinco días de promociones en línea

Bajo el concepto “Ir de compras, sin salir”, CyberDays 2026 concentrará las promociones de las empresas participantes entre el 19 y el 23 de octubre.

Las ofertas podrán alcanzar hasta 70% de descuento, según la información proporcionada por la CCG, y estarán disponibles en categorías como:

Tecnología y celulares.

Electrodomésticos.

Viajes.

Moda y accesorios.

Audio y video.

Ferretería.

Mobiliario y productos para el hogar.

Las promociones estarán disponibles durante los cinco días del evento en la plataforma CyberDays.gt.

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¿Cómo comprar durante CyberDays?

Los consumidores podrán ingresar a la plataforma, seleccionar una categoría y revisar las ofertas disponibles. Al elegir una promoción, el sitio los redireccionará al portal de la empresa participante para completar la compra.

El proceso contempla:

Ingresar a CyberDays.gt. Seleccionar la categoría y oferta de interés. Acceder al portal de la tienda participante. Elegir el producto y método de pago. Seleccionar la modalidad de entrega.

La Cámara de Comercio indicó que entre los beneficios para los consumidores están la disponibilidad de diferentes métodos de pago, acceso a productos y servicios de distintas categorías y la posibilidad de realizar compras desde el extranjero con entrega en Guatemala.

¿Qué esperan las empresas participantes?

Canahuí explicó que, para las empresas, CyberDays representa una oportunidad para aumentar la exposición de sus canales digitales, atraer nuevos consumidores y ampliar su alcance fuera de la capital.

Los directivos de la CCG señaló que en 2025 el evento registró más de 200 mil consumidores digitales, tuvo participación de más de 70 marcas y alcanzó a más de 8 millones de guatemaltecos.

Para 2026, la organización proyecta superar los 250 mil visitantes web.

Canahuí compartió que el evento se desarrolla a partir de los datos sobre el comportamiento del consumidor y busca que las empresas adapten sus estrategias a un público que utiliza cada vez más los canales digitales.

Una plataforma para impulsar el comercio electrónico

La CCG plantea que CyberDays ya no se limita a una temporada de descuentos, sino que busca contribuir al desarrollo del ecosistema de comercio electrónico en Guatemala.

La iniciativa reúne a empresas, consumidores, servicios financieros, tecnología y logística alrededor de las ventas digitales, en un mercado donde las compras por internet han ganado presencia en actividades cotidianas.

La séptima edición se realizará del 19 al 23 de octubre de 2026 y las promociones estarán disponibles durante ese período en CyberDays.gt.