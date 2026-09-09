Empresa de tecnología elige a Guatemala como hub de IA para Centroamérica y abre plazas para informáticos

Nyxn surge de la integración de Double V Partners (nombre comercial en Guatemala) y Nyx Technology (nombre comercial en México), explica Daniel Villa, CEO, en una entrevista con Prensa Libre.

Villa explica que la compañía ha apostado en el país desde el 2023 mediante inversiones comerciales, pero con su hub de operaciones desde México.

Este año, Nyxn anunció un nuevo paquete de inversión que contempla a Guatemala. La empresa ahora busca dar un paso más: apostar por el talento chapín y convertir al país en su base para desarrollar proyectos y atender el mercado centroamericano.

“Va a ser como un hub pequeño, pero que va a atender la región centroamericana desde Guatemala”, afirma Villa.

La expectativa es que la operación llegue a unas 50 personas en el 2027. Las primeras contrataciones están previstas para septiembre y octubre y estarán dirigidas principalmente a profesionales especializados en inteligencia artificial, datos y desarrollo tecnológico.

Villa explica que las contrataciones serán bajo modalidad remota, aunque la empresa también contará con una oficina física en la zona 16 de la capital.

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Para Villa, la disponibilidad de talento guatemalteco es uno de los factores que permiten avanzar con esta estrategia.

Daniel Villa, CEO de Nyxn, destaca la apuesta de la compañía por el talento guatemalteco y por convertir al país en su base para atender Centroamérica. (Foto, Prensa Libre: cortesía)

¿Qué diferencia hay entre IA generativa y agéntica?

La IA generativa puede producir textos, imágenes, código u otra información a partir de instrucciones. La IA agéntica añade la posibilidad de utilizar esa información para ejecutar acciones y completar partes de un proceso.

En una institución financiera, por ejemplo, un agente podría consultar información en diferentes sistemas, analizarla y ejecutar una acción autorizada, en lugar de limitarse a responder una pregunta.

Esta característica es la que, según Villa, puede reducir tiempos en procesos que tradicionalmente requieren la intervención de varias áreas y sistemas tecnológicos.

El interés por esta tecnología también fue abordado durante el Volcano Innovation Summit, realizado recientemente en Guatemala. Herbert Schulz, fundador de Radar, explicó en una entrevista que los agentes de IA pueden abrir nuevas posibilidades para crear modelos de negocio, canales de distribución y formas de prestar servicios financieros, al reducir fricciones para los usuarios.

De proyectos de años a meses

Uno de los campos en los que Nyxn está utilizando IA agéntica es la modernización de sistemas bancarios o core bancarios.

Villa explica que este tipo de procesos tradicionalmente pueden prolongarse entre siete y 15 años y requerir inversiones de decenas de millones de dólares. Sin embargo, el CEO comenta que su empresa cuenta con una metodología denominada Forge, que incorpora agentes de IA en distintas etapas del ciclo tecnológico: desde el descubrimiento y diseño de una solución hasta arquitectura, desarrollo, pruebas, despliegue, monitoreo y soporte.

La propuesta, explica Villa, no consiste únicamente en utilizar IA para programar, sino en incorporar agentes en diferentes partes del proceso.

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Como ejemplo, menciona un proyecto realizado en Ecuador que inicialmente estaba estimado para ejecutarse durante dos años, pero que terminó desarrollándose en aproximadamente seis meses.

“Cuando ya no tienes nada hecho con la tecnología antigua, ahí sí estamos hablando de incrementos de productividad de tres, cuatro, cinco o seis veces”, afirma.

El reto es controlar lo que puede hacer la IA

La velocidad que ofrecen estas nuevas herramientas también plantea un desafío para las empresas: determinar qué pueden hacer los agentes, qué decisiones pueden tomar y cuándo debe intervenir una persona.

Villa señala que la siguiente etapa de adopción no consiste solamente en instalar asistentes o chatbots, sino en conectarlos con los sistemas internos de las organizaciones.

Por ejemplo, un agente de servicio al cliente podría dejar de limitarse a explicar cómo modificar un servicio y realizar directamente el cambio, siempre que tenga autorización para hacerlo.

“La magia del agente no está en responderte el chat. La magia del agente es que mientras te responde está interactuando con distintos sistemas, agarrando información y ejecutando en los sistemas”, explicó.

Esto obliga a las empresas a definir límites, mecanismos de auditoría y responsabilidades sobre las decisiones tomadas por los agentes.

Para Villa, el gobierno de la inteligencia artificial será una de las principales discusiones para las empresas que incorporen esta tecnología.

“Los humanos deben pasar a ser como supervisores de los agentes”, resume.

De acuerdo con el CEO, Nyxn cuenta con la certificación ISO/IEC 42001, relacionada con sistemas de gestión de inteligencia artificial y presenta a la compañía como la segunda organización latinoamericana en obtener este estándar.

Tres bancos de Guatemala ya exploran proyectos

La apuesta por establecer el hub en Guatemala ocurre mientras aumenta el interés de las instituciones financieras por utilizar IA para modernizar sus operaciones.

Villa indica que actualmente Nyxn tiene proyectos o acercamientos con tres bancos en Guatemala, mientras que en el sector financiero regional la cifra alcanza aproximadamente 15 entidades.

El ejecutivo considera que, en el país la adopción aún está en una etapa temprana, aunque asevera que ya existe interés por estas herramientas.

“Ya hay curiosidad, ya hay implementaciones. Yo creo que todavía estamos en esa fase de miedo”, explica.

Entre las principales preocupaciones de las instituciones menciona la regulación, la seguridad de los datos y la forma en que los reguladores responderán al uso de agentes de IA en procesos financieros.

Guatemala podría reducir la brecha tecnológica

Villa considera que la IA agéntica también puede acelerar la transformación tecnológica del país.

Su proyección es que, en un plazo de tres a cinco años, Guatemala podría acercarse al nivel de madurez digital que actualmente tienen mercados como Colombia y México.

“Lo que le va a permitir a Guatemala es alcanzarlos. En tres o cinco años va a llegar al nivel de madurez digital que tienen estos países”, afirma.

Con el nuevo hub, Nyxn busca que parte de ese proceso ocurra desde Guatemala, no solo como mercado para sus servicios, sino como base de talento y desarrollo tecnológico para Centroamérica.