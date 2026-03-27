Double V Partners, empresa tecnológica invertirá hasta US$1 millón en Guatemala

La empresa Double V Partners, especializada en transformación digital e inteligencia artificial, anunció una inversión regional de US$2.1 millones para México y Centroamérica, de los cuales entre US$800 mil y US$1 millón podrían destinarse a Guatemala.

Daniel Villa Camacho, CEO de la compañía, explicó que esta inversión busca fortalecer su estructura interna, luego de un crecimiento acelerado que llevó a la firma de cero a más de 200 colaboradores en menos de cinco años, con una expansión superior al 130% anual.

Guatemala, eje de expansión hacia Centroamérica

La compañía inició operaciones legales en el país en el 2023 y consolidó su presencia comercial en el 2024. Desde entonces, Guatemala se ha posicionado como un punto estratégico para su crecimiento en la región.

El plan es convertir al país en un hub centroamericano, desde donde se coordinará la expansión hacia otros mercados, acompañado del fortalecimiento de su fuerza comercial en toda la región.

Un mercado que busca compararse con los mejores

Según Villa Camacho, la llegada de la empresa a Guatemala no fue inicialmente parte de una estrategia estructurada, sino el resultado de oportunidades que surgieron en el camino. Sin embargo, el potencial del país terminó por consolidar su decisión de inversión.

El ejecutivo destacó que Guatemala sobresale por su cultura empresarial abierta, dinámica y orientada a la mejora continua, lo que la convierte en un entorno atractivo para el desarrollo tecnológico.

A diferencia de otros mercados de la región, señaló que muchas empresas guatemaltecas no se comparan únicamente con países vecinos, sino que buscan adoptar prácticas de economías más avanzadas como Estados Unidos y Europa, lo que acelera su transformación digital.

Este enfoque, sumado al interés por innovar, llevó a la compañía a definir a Guatemala como el centro de su operación en Centroamérica.

Servicios tecnológicos: de lo tradicional a la frontera digital

El modelo de negocio de Double V Partners se centra en acompañar a empresas en su transición hacia la frontera tecnológica, a través de servicios como:

Migración y modernización de sistemas legacy (sistemas antiguos)

(sistemas antiguos) Infraestructura en la nube (cloud computing)

Desarrollo e implementación de inteligencia artificial (IA)

Gobernanza y certificación de sistemas de IA

Desarrollo de soluciones digitales

La firma cuenta con certificación ISO 42001, que permite validar sistemas de inteligencia artificial bajo estándares de ética, control y gobernanza.

Sectores estratégicos impulsan la operación

Villa Camacho explicó que la compañía concentra sus esfuerzos en sectores clave como:

Banca y sector financiero

Fintech

Retail y consumo masivo

Seguros

Estas industrias lideran actualmente la demanda de innovación tecnológica en Guatemala.

Obstáculos estructurales limitan el crecimiento

Pese a su potencial, el país enfrenta desafíos importantes. Uno de los principales es la falta de condiciones para la facturación internacional, lo que dificulta las operaciones globales.

Esta situación llevó a la empresa a establecer su operación financiera en Panamá, mientras mantiene en Guatemala su operación técnica y estratégica, aprovechando el talento local.

Reformas necesarias para atraer inversión

El CEO destacó que Guatemala debe avanzar en aspectos clave para fortalecer su competitividad, entre ellos:

Facilitar la facturación internacional

Impulsar tratados de libre comercio

Establecer acuerdos de doble tributación

Simplificar el sistema fiscal

A su juicio, estas medidas permitirían atraer más inversión extranjera y consolidar al país como un hub regional.

Generación de empleo y crecimiento local

Como parte de su expansión, la empresa proyecta fortalecer su equipo en Guatemala, especialmente en áreas técnicas y comerciales, con la meta de superar los 200 colaboradores a nivel global.

El desarrollo del país, indicó, dependerá en gran medida de su capacidad para fortalecer el talento humano, modernizar su regulación y mejorar su integración con la economía global.

Perfiles profesionales: el talento híbrido será clave

Ante este crecimiento, la compañía identifica una creciente demanda de talento especializado, pero con un enfoque distinto al tradicional.

Villa Camacho explicó que el mercado requerirá principalmente dos tipos de perfiles:

Profesionales técnicos , como ingenieros, que además de dominar lo tecnológico puedan comprender el negocio y aportar visión estratégica.

, como ingenieros, que además de dominar lo tecnológico puedan comprender el negocio y aportar visión estratégica. Profesionales de áreas humanísticas, que integren habilidades digitales y sean capaces de interactuar con herramientas tecnológicas e inteligencia artificial.

“El futuro está en quienes logren combinar ambos mundos”, concluyó.