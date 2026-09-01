Congreso evade discutir soluciones para contrarrestar el incremento de los combustibles

La sesión de este 1 de septiembre terminó de forma abrupta, justo antes de votar por una iniciativa que propone alternativas para paliar el alto costo de los combustibles.

Los diputados comenzaron la plenaria tramitando algunas iniciativas de ley, pero a medida que la sesión avanzaba, dos temas abarcaron el debate entre los congresistas.

El primero, la sequía provocada por la variabilidad climática y los riesgos en la seguridad alimentaria de millones de familias; y el segundo tema era el constante incremento de los combustibles y, en consecuencia, de los productos de la canasta básica.

Este último tema lleva detenido varias semanas en el Congreso, desde que la facción oficialista liderada por José Carlos Sanabria y Victoria Godoy Palala presentaron una iniciativa de ley de subsidio, el pasado 27 de julio.

Pero esa propuesta que traía el beneplácito del Ejecutivo no convenció a la mayoría de los diputados, aliados y de oposición por igual, que han planteado sus dudas sobre el manejó de unos Q2 mil millones que se aprobaron en un primer subsidio.

Desde el Ejecutivo, autoridades de los ministerios de Finanzas, Economía, y Energía y Minas, intentaron convencer a los jefes de bloques de la viabilidad de la propuesta, advirtiendo que suspender impuestos a los combustibles sería contraproducente. Sin embargo, en sus intentos no dejaron satisfechos a los diputados, que han insistido desde entonces que faltó transparencia en la rendición de cuentas del dinero gastado.

Ahora, a más de cuatro semanas desde que los oficialistas presentaron su iniciativa, los combustibles han reportado incrementos, y, según algunos diputados, los productos de la canasta básica también tienen aumentos que afectan la economía del país.

Suspender impuestos

En la plenaria, algunos diputados cuestionaron a la presidencia de Bernardo Arévalo y al mismo Congreso de no hacer nada por el aumento del precio de los combustibles, que ha originado dos días consecutivos de bloqueos de carreteras en el país.

“La inoperancia del gobierno salta a la vista, pero mi exhortativa es a ustedes –a los diputados– para que trabajemos una agenda nacional”, dijo Sonia Gutierréz, diputada de Winaq.

Transportistas protestan frente al Congreso por el costo de los combustibles. Fotografía: Prensa Libre (Moisés Xec).

La diputada Marleny Matías, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), también fue autocritica. “Llevamos más de un mes que se terminó el subsidio y no hemos hecho nada como Congreso, el bolsillo de nuestra gente ya no aguanta”, agregó.

La iniciativa que trasladó el oficialismo fue enviada a una comisión para su análisis, sin hacer el intento durante alguna sesión para buscar su aprobación de urgencia nacional. Por ahora, la propuesta todavía no ha sido dictaminada.

En contraste, el diputado Allan Rodríguez, jefe del bloque de oposición Vamos, buscó este martes 1 de septiembre impulsar una iniciativa propia que propone una suspensión de seis meses en los impuestos a la distribución del petróleo y al valor agregado de los combustibles.

“Yo quiero proponer una moción para que se altere el orden del día y que se entre a conocer la iniciativa 6810, que dispone aprobar la ley de protección económica al consumidor de combustible”, dijo Rodríguez, mientras advertía que algunos diputados se estaban desmarcando.

Esa iniciativa, apoyada por otros diputados de Vamos, contiene 19 artículos y sugiere exonerar por medio año los impuestos en la distribución de petróleo y el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en concepto de importación, compra y venta de gasolina regular y superior.

También incluyen un apoyo social temporal de Q12 por galón de diésel, que aplicará únicamente a los volúmenes destinados para comercialización y consumo dentro del territorio nacional, con un fondo de Q1 mil 750 millones para el fondo.

Sin votación

El presidente del Congreso, Luis Contreras, advirtió que la lista de diputados que querían opinar sobre los temas era amplia, y todas encaminadas a criticar la supuesta pasividad del Gobierno para atender el problema.

Luis Contreras y Orlando Blanco, integrantes de la Junta Directiva del Congreso. Fotografía: Prensa Libre (Esvin García).

Ningún diputado oficialista estaba en la lista de diputados que solicitaron la palabra para referirse al precio de los combustibles y la alternativa de exonerar impuestos.

Finalmente, cuando la propuesta para impulsar la iniciativa de urgencia nacional estaba por ser sometida a votación, por el audio interno del hemiciclo se escuchó al presidente del Congreso decir, “pedí quorum”; minutos después, el tablero marcaba solo 73 diputados y la sesión se levantó, aunque visiblemente se notaba la presencia de más diputados de lo que el tablero marcaba.

La próxima sesión ha sido convocada para el próximo jueves, en la que la agenda está reservada para continuar con la interpelación al ministro de Desarrollo Social, Abelardo Pinto, por lo que por ahora el Congreso postergó por una semana más abordar el tema de un subsidio u otra herramienta para atajar el alza en el precio de los carburantes.