Bloqueos y manifestaciones en Guatemala este 31 de agosto: ¿qué puntos serán afectados?

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Bloqueos y manifestaciones en Guatemala este 31 de agosto: ¿qué puntos serán afectados?

Transportistas han anunciado movilizaciones en Guatemala el próximo 31 de agosto por el alza de los precios de los combustibles.

Pavel Arellano

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Guatemala vive bloqueos contra el alza de la gasolina pese a tregua de transportistas

FOTO ILUSTRATIVA. Personas participan en un bloqueo vehícular en protesta por el alza de los combustibles en Ciudad de Guatemala. (Foto Prensa Libre: EFE)

El próximo lunes 31 de agosto de prevé movilizaciones y bloqueos en diferentes puntos de Guatemala por parte de transportistas debido al alza de los precios de los combustibles.

Este domingo la Asociación de Transportistas y Pilotos de Guatemala (Astrapigua) confirmó que el lunes tienen planificado un plantón frente al Congreso de la República.

El plantón, en palabras del dirigente de Astrapigua, Willian Barrera, comenzará a la 9 horas.

En un principio, Barrera no confirmó bloqueos en otras áreas de Guatemala, pero ya se ha confirmado movilizaciones para el próximo lunes.

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Hay reportes de la policía que indican de posibles bloqueos en el kilómetro 126 en La Cuchilla, jurisdicción de Sololá, así como en el kilómetro 117, en Las Trampas.

Los transportistas y taxistas de Sololá habrían convocado a una movilización en contra de los precios de los combustibles, así como de otros temas como la canasta básica.

Se prevé que estos bloqueos puedan iniciar alrededor de las 6 de la mañana del lunes.

También se confirmó que un grupo de transportistas de Momostenango bloqueará el sector de Cuatro Caminos, en Totonicapán.

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Puntos de movilización en la capital

  • Frente al Congreso de la República

Otras zonas de Guatemala

  • Kilómetro 126 en La Cuchilla, jurisdicción de Sololá
  • Kilómetro 117 en Las Trampas, Sololá
  • Cuatro Caminos, Totonicapán

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ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

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Lucero Sapalú

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