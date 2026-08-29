Piloto narra cómo sujetos lo amenazaron y le robaron cisterna con 4 mil galones de combustible

La Policía Nacional Civil (PNC) informó este sábado 29 de agosto que agentes de la Comisaría 31 recuperaron un camión cisterna cargado con 4 mil galones de combustible.

Además, los agentes capturaron a dos presuntos responsables del robo ocurrido en el kilómetro 103.8 de la antigua ruta al Puerto San José, Escuintla.

Según la PNC, los detenidos son Reinaldo "N", de 48 años, y Vitalino "N", de 58.

La PNC afirmó que los ahora detenidos, al observar la presencia policial, descendieron de la cisterna e intentaron huir entre los cañaverales, pero fueron alcanzados por los agentes.

Piloto reconoce a presuntos delincuentes

El piloto de la cisterna, con placas C-493CBM, reconoció a los capturados y relató que, dos kilómetros antes, estos, junto con otros individuos que se movilizaban en dos vehículos, le interceptaron el paso y, bajo amenazas de muerte, lo despojaron de la cisterna.

La PNC investiga si los detenidos integran una estructura criminal dedicada al robo y trasiego ilegal de combustible en el sector.

Agregó que la investigación continúa y que ya se tienen pistas de los supuestos cómplices.

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