Sanarate: PNC recupera mercadería y captura a ocho presuntos integrantes de banda robafurgones

La Policía Nacional Civil (PNC) informó este miércoles 20 de mayo sobre la captura de ocho hombres señalados de robo de furgones.

Añadió que agentes de la Comisaría 53 y del Grupo de Reacción Inmediata efectuaron las detenciones en el kilómetro 55 de la ruta al Atlántico, en Sanarate, El Progreso.

Además de las capturas, los agentes recuperaron mercadería que momentos antes había sido robada.

La mercadería era transportada en un tráiler, el cual quedó como indicio para la investigación.

Durante el 2026, la PNC ha reportado la captura de robafurgones en las rutas al Atlántico y al Pacífico; también ha informado sobre la recuperación de cisternas con combustible.

También ha explicado cómo operan estas estructuras criminales, que en la mayoría de casos usan bloqueadores de señal de GPS para cometer los robos.

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El 7 de mayo recién pasado, agentes recuperaron un camión cisterna que transportaba tres mil 600 litros de combustible y que había sido robado en el kilómetro 97 de la ruta al Puerto San José, Escuintla.

Tras activar operativos de búsqueda y rastreo en el sector, los policías localizaron la cisterna entre cañaverales, en el kilómetro 92 de la misma ruta.

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