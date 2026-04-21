Roban combustible de camiones en movimiento: revelan tres modalidades que usan delincuentes en la Costa Sur de Guatemala

Los empresarios afectados han presentado denuncias en el Ministerio Público (MP) de Escuintla por el robo de combustible en distintas modalidades; pese a la captura de algunas personas, los hechos continúan, según las denuncias ante el ente investigador.

Uno de los representantes de la empresa de Monitoreo y Control de Seguridad, quien prefirió no ser mencionado, indicó que ellos vigilan más de 15 mil unidades de transporte pesado en Guatemala, entre ellas, 400 camiones cisterna.

Explicó que han detectado tres modalidades de robo de combustible.

Robo hormiga

El “robo hormiga” es el más recurrente y se da con la participación de pilotos, guardias de seguridad y bandas criminales que operan en Escuintla, según las denuncias ante el MP.

De acuerdo con la empresa, los camiones cisterna no tienen permitido hacer paradas en las rutas para reducir los riesgos de robo. Añade que han detectado cómo las bandas criminales modifican recipientes y los colocan en la parte trasera de los picops.

“Conducen los picops a la misma velocidad de la cisterna para evitar que el GPS detecte que se haya estacionado. Los ladrones conectan una manguera en la parte de arriba y, mientras va en marcha, se roban el combustible”, indicó.

Secuestros y picops modificados

Agregó que otra modalidad es interceptar la pipa de gasolina y secuestrar al piloto. El vehículo es trasladado a terrenos baldíos, donde se encuentra otra cisterna o varios picops con “canecas”, recipientes tipo cisterna de plástico, para robar el producto.

De acuerdo con las declaraciones de los pilotos y videos obtenidos por los investigadores, un grupo de personas opera de forma continua en la ruta que conduce del Puerto San José a Santa Lucía Cotzumalguapa.

Robos con GPS

Las investigaciones de la PNC coinciden con las denuncias de los empresarios sobre los modos de operar de estas estructuras. La tercera forma en la que roban el combustible es mediante bloqueadores de señal del Sistema de Posicionamiento Global (GPS, por sus siglas en inglés).

Las bandas criminales bloquean la señal de cámaras y monitoreo instalados en los camiones para evitar ser rastreados y capturados. Posteriormente, secuestran a los pilotos y trasladan las pipas a gasolineras o predios, donde descargan el producto.

Los empresarios han denunciado que las pérdidas podrían ascender a Q1 millón cada semana por el robo de combustible.

Sujetos interceptan una pipa de combustible y secuestran al piloto. (Video Prensa Libre: cortesía)

Cuatro pipas robadas

La PNC indicó que entre el 6 y el 12 de abril pasado se reportó el robo de cuatro camiones cisterna de combustible en el sur del país. Todos los hechos ocurrieron en un trayecto menor a cinco kilómetros, detalla la denuncia ante el MP presentada por los empresarios.

Se pidió una postura al MP sobre las denuncias e investigaciones contra el robo de combustible, pero al cierre de esta nota no respondieron a las interrogantes.