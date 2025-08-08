Pobladores pretendían linchar a presuntos saqueadores y causan daños a patrulla de la PNC en Escuintla

Justicia

Pobladores pretendían linchar a presuntos saqueadores y causan daños a patrulla de la PNC en Escuintla

La PNC informó que una turba pretendía linchar a sujetos señalados de cometer robos en Nueva Concepción, Escuintla.
  

La PNC reportó que una turba pretendía linchar a presuntos delincuentes en Nueva Concepción, Escuintla. (Foto Prensa Libre: PNC)

La Policía Nacional Civil (PNC) informó este viernes 8 de agosto que dos adultos y un menor fueron puestos a disposición de un juzgado luego de ser rescatados de una turba que pretendía lincharlos.

La multitud los señalaba de cometer robos en distintos comercios de Nueva Concepción, Escuintla.

Se trata de Noé “N”, de 22 años, y Elín “N”, de 19, quienes, junto a un adolescente, eran retenidos por un grupo de pobladores que los entregó a la PNC tras el diálogo con agentes policiales.

Los tres fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente para que solventen su situación legal.

Según la PNC, momentos después, pobladores inconformes lanzaron piedras contra las instalaciones del Juzgado de Paz y contra la unidad policial ESC-252, a la que rociaron gasolina y prendieron fuego.

La patrulla quedó con daños en el interior y el exterior, añadió la institución.

“Durante estos incidentes no se reportaron lesionados, y las personas sindicadas quedaron a disposición del juzgado competente para que solventen su situación legal y para su resguardo”, afirmó la PNC.

