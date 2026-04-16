Banda criminal roba al menos cuatro cisternas de gasolina en la última semana

Marco Antonio Villeda, ministro de Gobernación, dijo que existe una estructura criminal que está robando cisternas de combustible en el país, y los equipos de investigación trabajan para identificar su modo de operar y a sus integrantes.

De acuerdo con investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC), durante la última semana esta estructura criminal estaría implicada en el robo de cuatro camiones cisterna de combustible en el sur del país.

Indicaron que han detectado cómo los pilotos llegan hasta Puerto San José para abastecerse de combustible y, luego de salir de esa terminal, inician su trayecto; sin embargo, cinco kilómetros después son interceptados por un grupo de sujetos.

Afirmaron que esta estructura utiliza dos modos de operar. El primero consiste en llevar la cisterna a fincas ubicadas a un costado de la carretera; ahí los esperan picops y otra cisterna para descargar la gasolina y evitar el rastreo del Sistema de Posicionamiento Global (GPS).

El segundo modo de operar es interceptar a los camiones cisterna con destino a Retalhuleu o Quetzaltenango. Cuando los vehículos del transporte pesado transitan entre los kilómetros 80 y 95 de la ruta que conduce de Escuintla al occidente del país, son interceptados.

Posteriormente, son trasladados a predios o terrenos baldíos donde se encuentra otra cisterna, en la cual es cargado el producto y luego comercializado en gasolineras de la ciudad altense y Huehuetenango.

La Policía informó que aumentó los patrullajes y los puestos de control en el sur del país para evitar estos robos.

Capturas por robo de gasolina

En diciembre del 2025, la PNC y el Ministerio Público desarticularon parte de una banda criminal dedicada al robo de camiones cisterna de combustible en el sur del país. La organización, identificada como “Los Memas”, habría operado desde Quetzaltenango, donde tenía su base de operaciones.

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Las investigaciones indican que interceptaban camiones cisterna que salían de la terminal de abastecimiento ubicada en Puerto San José, Escuintla. Una vez detenidas las unidades, los pilotos eran privados de libertad, se bloqueaban las señales GPS de los vehículos y el combustible era descargado en puntos específicos.

Posteriormente, el producto sustraído era trasladado a estaciones de servicio Gas Star ubicadas en Quetzaltenango, Huehuetenango y otras regiones para su comercialización.