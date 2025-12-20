“Los Memas”: investigación revela cómo operaba red acusada de robar combustible y bloquear GPS de camiones

Los investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la PNC y el Ministerio Público, ejecutaron este sábado 20 de diciembre allanamientos en los departamentos de Quetzaltenango, Huehuetenango y Escuintla, como parte de una investigación contra una estructura señalada de dedicarse al robo de combustible.

De acuerdo con las autoridades, la organización identificada como “Los Memas” habría operado desde Quetzaltenango, donde tenía su base de operaciones.

Las autoridades también dieron a conocer cómo operaría esta estructura. Las investigaciones indican que interceptaban camiones cisterna que salían de la terminal de abastecimiento ubicada en el Puerto de San José, Escuintla. Una vez detenidas las unidades, los pilotos eran privados de libertad, se bloqueaban las señales GPS de los vehículos, y el combustible era descargado en puntos específicos.

Posteriormente, el producto sustraído era presuntamente trasladado a estaciones de servicio Gas Star ubicadas en Quetzaltenango, Huehuetenango y otras regiones, para su comercialización.

Durante los operativos se reportó la detención de siete personas, señaladas por diversos delitos:

Adelmar Yuran Tiguilá Cardona, de 34 años, por robo agravado, secuestro, asociación ilícita y cohecho activo.

Elida Herminia Gómez Ruiz, de 33, por asociación ilícita.

Rolando Faustino Pérez López, de 38, por robo agravado, secuestro y asociación ilícita.

Wilson Joel Saquic Orozco, de 29, por robo agravado y asociación ilícita.

Dilan Josué Saquic García, de 22, por robo agravado y asociación ilícita.

Alexis Ricardo Donis Ramos, de 30, capturado en la colonia Modelo, Puerto San José, Escuintla, por secuestro, robo agravado y asociación ilícita.

Ottoniel Solís García, de 32, detenido en Aguacatán, Huehuetenango, también por robo agravado, secuestro y asociación ilícita.

Todos los capturados eran requeridos por un juzgado de Guatemala desde el 9 de diciembre del 2025.

Durante las diligencias la policía decomisó dos cabezales, dos dispositivos DVR, una unidad central de procesamiento para computadora (CPU) y teléfonos celulares.