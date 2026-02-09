Audiencia contra los “Memas”: red es señalada de robar combustible y venderlo en Quetzaltenango

Una estructura criminal dedicada al robo y comercialización ilegal de combustibles enfrentó este lunes 9 de febrero su primera audiencia de declaración ante el Juzgado de Mayor Riesgo B, en la capital. Según el Ministerio Público (MP), el grupo, conocido como los “Memas”, habría operado de forma sistemática en rutas del occidente del país.

De acuerdo con la investigación, los sindicados interceptaban camiones que transportaban combustible, bloqueando su paso con vehículos particulares. Una vez detenidas las unidades, sometían a los pilotos y los secuestraban por varias horas mientras extraían el hidrocarburo.

Posteriormente, el combustible robado era trasladado a una gasolinera en Quetzaltenango, donde se vendía como producto legal. El MP indicó que la estructura habría actuado en complicidad con personal del establecimiento, aunque esta línea de investigación aún está en desarrollo.

Las autoridades señalan que esta estructura no solo cometía robos, sino también secuestros y actos de corrupción, con el propósito de encubrir sus operaciones. Entre los delitos que se les imputan figuran: robo agravado, secuestro, asociación ilícita y cohecho activo.

Siete personas enfrentan cargos por su presunta participación en la red: Adelmar Yuran Tiguilá Cardona, Elida Herminia Gómez Ruiz, Rolando Faustino Pérez López, Wilson Joel Saquic Orozco, Dilan Josué Saquic García, Alexis Ricardo Donis Ramos y Ottoniel Solís García.

Debido al número de sindicados, el tribunal programó varias sesiones para completar la audiencia de primera declaración.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

