Supuesto integrante de “Los Memas”, señalado por robo de combustible, es ligado a proceso y enviado a prisión

El juez Eduardo Orozco, del Juzgado de Mayor Riesgo B, resolvió este lunes 6 de julio, durante la audiencia, que Denis Velásquez, presunto integrante de una estructura criminal conocida como “Los Memas”, enfrente un proceso penal por tres delitos.

De acuerdo con la investigación, Velásquez integraba dicha estructura criminal, que se dedicaba al robo de camiones cisterna de combustible en carretera y a la venta ilegal del producto en gasolineras de Quetzaltenango y Huehuetenango.

Concluida la audiencia de primera declaración, el juez resolvió que el sindicado enfrente un proceso penal por asociación ilícita, plagio o secuestro y robo agravado.

Además, otorgó un plazo de tres meses al Ministerio Público para ampliar la investigación y programó la audiencia de etapa intermedia para el próximo 16 de octubre.

Mientras vence ese plazo, Velásquez permanecerá en prisión preventiva.

En la misma carpeta judicial, otras nueve personas también fueron ligadas a proceso penal, según fuentes judiciales.

De acuerdo con las autoridades, la organización identificada como “Los Memas” habría operado desde Quetzaltenango, donde tenía su base de operaciones.

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Durante las diligencias por este caso, las autoridades han decomisado dos cabezales, dos dispositivos DVR, una unidad central de procesamiento (CPU) y teléfonos celulares.

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