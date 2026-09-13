Bloqueos en Guatemala: Cuál es el impacto que han tenido en el gobierno de Arévalo, según analistas

La imagen que la ciudadanía tenía del presidente Bernardo Arévalo se está desgastando, según analistas. Expertos comparan el apoyo social que el mandatario tuvo en 2023 que ahora en 2026 cambió hacia un rechazo de parte de diversos grupos.

Arévalo fue electo presidente con el cancelado Movimiento Semilla, partido político que fue cuestionado por el Ministerio Público (MP) por anomalías en su proceso de creación.

El caso llevó a exintegrantes de Movimiento Semilla ante la justicia, en un caso que algunos calificaron como persecución política, comparando las confesiones de aceptación de cargos como “chantajes a base de torturas”.

En aquella ocasión líderes indígenas y grupos sociales rechazaron las acciones del MP, protagonizaron manifestaciones y bloqueos en un movimiento que llamaron como la “defensa de la democracia”.

Esas acciones fueron respaldas por Arévalo quien tuvo el apoyo de la ciudadanía para llegar al poder, dando acompañamiento al entonces presidente electo.

Pero esa imagen que tenía Arévalo se fue desgastando con aparentes criterios discrecionales para el pago a constructoras; presuntos favoritismos en la designación de becas; carreteras en mal estado; violencia e inseguridad; y ahora un alza a los combustibles y a los alimentos.

El gobierno de Arévalo y los diputados oficialistas que le quedan, tras una ruptura de la bancada oficial, impulsaron un subsidio para mitigar el alto costo del diésel y la gasolina.

El presidente @BArevalodeLeon dijo que “los avances no pueden ser sostenidos si se siguen dando intentos de manipulación para generar ingobernabilidad" ya que circulan narrativas con un patrón para desgastar la confianza ciudadana en las instituciones democráticas @prensa_libre pic.twitter.com/LYIpZjnxwm — Rosa María Bolaños (@rbolanos_pl) September 11, 2026

Pero esa medida no cumplió las demandas de ciertos grupos, los cuales señalan que la medida no tiene algún impacto positivo en la economía.

Derivado de esto se llevaron a cabo manifestaciones y marchas que escalaron hasta bloqueos, dejando claro el rechazo de algunos grupos a la administración de Arévalo. Esta situación, además de provocar un desgaste político, también podría ir en aumento a medida que se acerca el próximo evento electoral, apuntan expertos.

¿Doble discurso?

Para los analistas, Arévalo habría cambiado de postura sobre los bloqueos. Los expertos señalan que el mandatario pasó de acuerparlos en 2023, a estar ausente en los recientes hechos que se registraron el 11 de septiembre.

Bernardo Arévalo, cuando era presidente electo, respaldó las medidas de hecho del 2023. Fotografía: Prensa Libre (Erick Ávila).

“Una cosa es cuando se está en campaña y otra cuando se está gobernando, esa es la diferencia del 2023, en ese entonces no estaba en el poder y ahora ya está, además el Ejecutivo responde a una orden de la Corte de Constitucionalidad”, indica Renzo Rosal, analista independiente.

Ministro de Gobernación, Marco Villeda, y ministro de la Defensa, Henry Saenz, explican las acciones a tomar contra los bloqueos sin el acompañamiento del presidente Arévalo.(Foto Prensa Libre: Presidencia)

Para Francisco Quezada, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), los bloqueos del 2023 y los de este 2026 son igual de graves, pero unos sí tuvieron el respaldo presidencial.

“En primer lugar hay que decir sí al derecho de manifestar, pero no a los bloqueos. El presidente lamentablemente entra a gobernar con un doble estándar. Él y sus seguidores participaron en los bloqueos más extensos y dañinos de la era democrática”, indica el investigador.

Tinte político

Además del descontento por las decisiones de gobierno el próximo evento electoral hace que algunos actores políticos aprovechen el momento, esto para hacer todavía más grande el desgaste político y social del presidente.

“Está claro que en los últimos años estas manifestaciones también tienen cierto tipo de instrumentalización, otros actores que podrían ser desde actores criminales o hasta partidos políticos para aumentar el nivel de crisis e inestabilidad”, explica Rosal.

También Quezada, aunque es critico con que los bloqueos son conductas delictivas que merecen el peso de la ley, reconoce que movimientos políticos podrían también acuerpar algunas de estas acciones.

“Tradicionalmente sí hay partidos políticos detrás de estos temas. No sabría decir si ahora, también hay bloqueos en puntos donde hay narcotráfico. Hay muchos propósitos cuando se habla de bloqueos”, dice.

Gobierno defiende gestión

En la rueda de prensa del 11 de septiembre, donde no estuvo el presidente, la titular de Comunicación Social de la Presidencia, Karina García, justificó la ausencia del presidente por estar coordinado acciones relativas a los bloqueos.

En dicha conferencia las autoridades indicaron que podría haber incidencia de grupos criminales y políticos detrás de algunos bloqueos, pero hasta ahora no se ha presentado ninguna denuncia formal ante el Ministerio Público para iniciar una investigación, confirmó el ente investigador.

⁠Sobre los comentarios de los analistas, el Ejecutivo respondió: "Desconocemos los argumentos específicos de los analistas a los que hace referencia, por lo que no corresponde pronunciarnos sobre esas valoraciones. Lo que sí podemos afirmar es que este es un Gobierno democrático que respeta y defenderá siempre el derecho de las personas a disentir y manifestarse, independientemente del motivo. Una cosa es la manifestación y otra son los bloqueos que afectan los derechos de otras personas, entre ellos la libre locomoción y el acceso a servicios esenciales".

Además, el Ejecutivo sostiene que: "El Gobierno actúa bajo la conducción y liderazgo del Presidente de la República. Él lidera y coordina las acciones estratégicas y de respuesta y, por instrucción suya, los funcionarios responsables de cada área han reforzado la comunicación y atención a la prensa, no solo sobre la situación actual, sino también en materia de combustibles, situación económica y otros temas prioritarios, cada uno desde las responsabilidades de las carteras que dirigen. Las posiciones expresadas por los funcionarios son la posición del Gobierno. El Presidente se dirigirá oportunamente al pueblo de Guatemala para abordar este y otros temas de interés nacional, como siempre lo ha hecho".

En la conferencia de prensa que se llevó a cabo la tarde del sábado 12 de septiembre, el mandatario estuvo ausente. Ante la prensa, García, en compañía del ministro de Gobernación y de la Defensa, dijo: "Puedo repetir la respuesta acerca del señor presidente. No hemos dicho que el presidente esté en su casa. Yo más bien, lo que he dicho es la característica de ubicuidad del presidente. Está por todas partes, ¿verdad? Y es 24-7, 7 días a la semana, 24 horas al día; y su liderazgo realmente a nosotros nos inspira, y es parte de la razón por la cual estamos aquí".