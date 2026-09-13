Aumento al pasaje en Guatemala: PDH advierte alzas de hasta 30% y denuncia abusos

El aumento en el precio de los combustibles ya comenzó a trasladarse al costo del transporte público en distintas rutas del país.

Edgar Guerra, defensor de Usuarios del Transporte Público de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), señaló que algunas tarifas han aumentado hasta 30% en las últimas tres semanas, mientras transportistas reconocen aumentos en determinadas rutas y los atribuyen al incremento de sus costos de operación.

“Se han hecho cálculos que eso representará ya, de momento, un 30% más del pago de pasajes”, afirmó Guerra, quien explicó que el incremento se ha observado en servicios urbanos, extraurbanos y departamentales, así como en taxis no autorizados (conocidos como taxis piratas).

Entre los aumentos que Guerra señaló están:

En la capital, algunos buses con registro temporal pasaron a cobrar entre Q6 y Q7 y, en determinadas rutas, el pasaje llega a Q8

Los taxis colectivos han aumentado sus tarifas, en algunos casos, de Q5 a Q10

En algunas rutas extraurbanas cortas, el pasaje ha aumentado de Q2 a Q3

En Quetzaltenango, algunas rutas del transporte departamental han incrementado Q2 al pasaje

Los operadores de rutas extraurbanas de más de 31 kilómetros también han planteado aumentos

“Más que justificable, creo que es entendible que el incremento de los insumos en el transporte colectivo y el transporte de cargas, en general todo lo que se dedica al transporte, es un costo fijo”, explicó Guerra ante el contexto actual.

Transportistas explican aumentos

Carlos Vides, presidente de la Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros (Gretexpa), confirmó que algunos transportistas, principalmente de rutas cortas, han incrementado entre Q1 y Q3 el costo del pasaje.

Atribuyó estos aumentos al precio del diésel y al encarecimiento de otros insumos, como grasas, aceites y llantas. “Todo, todo, todo lo subieron, y eso impacta en el costo operacional”, afirmó.

Vides cuestionó, sin embargo, que se hable de un aumento generalizado del 30% y señaló que ese porcentaje debe analizarse tomando como referencia el precio anterior de cada ruta. “Si era de Q3 la tarifa y le subieron el 30%, son centavos”, ejemplificó.

El dirigente gremial también afirmó que no existe un tarifario que permita establecer de manera general cuánto debe cobrarse en cada ruta y sostuvo que la Dirección General de Transporte (DGT) debería explicar cuáles son las tarifas vigentes.

PDH denuncia abusos

Además del incremento en los pasajes, el defensor de la PDH advierte sobre situaciones que afectan directamente a los adultos mayores que utilizan el transporte público.

Guerra señaló que durante las verificaciones han conocido casos en los que personas mayores son rechazadas por pilotos, obligadas a pagar el pasaje o reciben malos tratos.

El defensor recordó que los adultos mayores tienen derecho al transporte gratuito, por lo que, según la PDH, el beneficio no puede condicionarse a que exista un subsidio para los transportistas.

Entre las situaciones denunciadas están:

Negar el ingreso de adultos mayores a las unidades

Cobrarles el pasaje pese al beneficio de gratuidad

Argumentar que la tarjeta, el sistema o el validador no funcionan para impedirles el ingreso gratuito

No detenerse en las paradas cuando esperan personas mayores

Recibir insultos o expresiones ofensivas por parte de pilotos

Arrancar la unidad de manera repentina y provocar caídas o lesiones

Guerra aseguró que algunos adultos mayores han sido objeto de expresiones como “viejos inútiles” o que “no tienen que subir a los buses”.

El defensor aclaró que no todos estos casos se convierten en denuncias formales, por lo que la PDH insta a los usuarios a reportarlos al 1555, disponible las 24 horas. Cuando existen posibles delitos, la institución puede acompañar a las víctimas ante el Ministerio Público (MP).

“Lo más relevante en el sistema de transporte colectivo son los pasajeros. Sin pasajeros no hay negocio”, afirmó Guerra.

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¿Qué ha detectado la DGT?

Gretexpa sostiene que los aumentos en algunas rutas responden al incremento del combustible y otros costos de operación.

Para contrastar esta explicación y los señalamientos de la PDH, se consultó a la Dirección General de Transportes (DGT) qué aumentos ha identificado, qué acciones ha tomado ante los cobros reportados y si ha impuesto multas por tarifas no autorizadas.

Al cierre de esta nota, la DGT no había respondido a las consultas.

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