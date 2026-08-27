Por qué China apuesta por el hidrógeno verde y qué significa para el futuro de la energía limpia

Lo que está en juego es considerable. China ha triplicado con creces su capacidad operativa anual desde finales de 2024 y ahora cuenta con casi 250.000 toneladas, más del doble que el resto del mundo en conjunto, según BloombergNEF. El último plan quinquenal de Pekín prevé un aumento de ocho veces hasta alcanzar los 2 millones de toneladas anuales para finales de la década.

China está superando a sus rivales, que han visto paralizados importantes proyectos debido al aumento desmesurado de los costes y a la escasa demanda. Su éxito depende de dos ventajas clave sobre países como India y Europa: una enorme base industrial que está demostrando ser difícil de descarbonizar y un excedente de energía limpia que necesita encontrar un destino.

“China está apostando estratégicamente por el hidrógeno renovable como vía para llevar electricidad limpia a los sectores a los que la electrificación tiene dificultades para llegar”, afirmó Muyi Yang, analista del centro de estudios energéticos Ember, con sede en Sídney.

A dos horas al norte de Pekín en tren bala, Chifeng, en Mongolia Interior, se sitúa entre el pasado y el futuro de China. Con casi cuatro millones de habitantes, la ciudad está salpicada de chimeneas industriales. En las afueras, un kilómetro cuadrado se ha destinado a un proyecto que promete limpiar una economía local basada en la minería y alimentada por el carbón.

La planta de Envision Group, con sus fachadas blancas de ángulos agudos, paredes de cristal de suelo a techo e interiores minimalistas, es la mayor planta de hidrógeno verde del mundo. Con un coste de 2.600 millones de dólares, comenzó a operar en 2024, empleando electrolizadores que utilizan energía eólica y solar para descomponer el agua en un elemento que, según sus promotores, transformará los esfuerzos para reducir las emisiones.

La extraordinaria expansión de la energía limpia en China ha generado una abundancia de energía eólica y solar, hasta el punto de que una cantidad cada vez mayor se desperdicia. Desviar el excedente a la producción de hidrógeno verde resuelve el problema de la subutilización. Al convertirse en productos químicos como el amoníaco, también permite almacenar energías renovables para su uso futuro, de forma similar a una batería líquida.

Este problema se ha vuelto más acuciante para los responsables políticos, ya que el desperdicio perjudica la viabilidad económica de los proyectos de energías renovables en un momento en que ya se enfrentan a un exceso de capacidad y a una feroz competencia de precios.

Las proyecciones sobre la capacidad de hidrógeno verde que se añadirá al mundo se han reducido en los últimos años. Si plantas como la de Chifeng tienen éxito, reafirmarían el dominio de China como potencia en tecnologías limpias y ofrecerían una vía para reducir las emisiones en los sectores más reacios. Pero el fracaso pondría en duda la capacidad del hidrógeno verde para alcanzar el éxito comercial a corto plazo.

La proporción de electricidad en el consumo final de energía de China ha aumentado de forma constante, alcanzando el 30 % en 2025. El gobierno se ha fijado como objetivo el 35 % para 2030. Los avances logrados hasta ahora se han visto favorecidos por las vastas reservas de carbón del país, la energía eólica y solar cada vez más barata y el auge de los vehículos eléctricos.

Los próximos cinco puntos porcentuales, que también deben tener en cuenta la transición gradual del país del carbón a las energías renovables, serán más difíciles de alcanzar sin un nuevo enfoque. Siguiendo la estrategia que impulsó el desarrollo de sus industrias eólica, solar y de vehículos eléctricos, líderes mundiales, Pekín se centra primero en fortalecer la oferta. La esperanza es que la demanda le siga.

«Con la puesta en marcha del nuevo plan quinquenal de China, el crecimiento del sector dependerá cada vez más de cómo China, y las economías vinculadas a ella, puedan fomentar la demanda de hidrógeno verde», afirmó Yimin Lou, director de producto y responsable del negocio de hidrógeno de Envision.

Pero los desafíos son numerosos. La versión verde del combustible sigue siendo más cara que el hidrógeno gris y negro, que proviene del gas y el carbón, y que el hidrógeno azul, que combina combustibles fósiles con la captura de carbono.

Los productores de hidrógeno verde tienen acceso a subsidios tanto del gobierno central como de los gobiernos locales, así como a través de créditos de carbono nacionales. Sin embargo, incluso en conjunto, el ahorro no alcanza a igualar el costo del hidrógeno gris, según BNEF.

Además, los subsidios no necesariamente se traducen directamente en consumo. «Lo más importante es si se pueden implementar políticas del lado de la demanda y si estas pueden estimular una demanda real y justificar la prima de precio», afirmó Kathy Gao, analista de BNEF.

Posición de liderazgo

Aun así, las ventajas de China son considerables.

Sus electrolizadores cuestan aproximadamente cuatro veces menos que los fabricados en Europa, según BNEF. Además de su liderazgo en energía limpia, el país domina la producción mundial de industrias altamente contaminantes como la siderúrgica, la cementera y la química, que han tardado en reducir sus emisiones, pero que deben descarbonizarse si Pekín quiere alcanzar sus objetivos climáticos. Para que otros países alcancen el mismo nivel en hidrógeno, necesitarían invertir mucho más y depender de las exportaciones para la demanda futura.

“Se puede afirmar que, prácticamente desde cualquier perspectiva, China es el mercado más favorable para el desarrollo de esta industria”, declaró Gao.

Mongolia Interior ejemplifica esta oportunidad. Cuenta con algunos de los recursos eólicos y solares más ricos del mundo, pero la demanda de electricidad se concentra en ciudades costeras remotas. La infraestructura de la red eléctrica está rezagada, lo que ha provocado un aumento de las restricciones en el suministro de energía renovable.

El hidrógeno ofrece una solución. En las instalaciones de Envision, los parques eólicos y solares cercanos suministran toda la electricidad. Los electrolizadores de la planta están diseñados específicamente para los niveles variables de energía que proporcionan el viento y el sol.

“La clave está en cómo impulsar una mayor demanda de energía renovable”, afirmó Lou, de Envision. “Históricamente, la capacidad del mercado para absorber energía renovable, en particular la eólica y la solar, ha sido limitada. Productos como el hidrógeno verde y el amoníaco verde crean fuentes de demanda completamente nuevas”.