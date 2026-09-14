Restricciones en el Canal de Panamá elevan riesgos logísticos para Guatemala

Las autoridades que administran el Canal de Panamá establecieron, a partir de septiembre, una limitación en el paso de buques ante los efectos asociados con el fenómeno de El Niño, que agrava la sequía por el déficit de lluvias.

La vía interoceánica es utilizada por los actores de la cadena logística para el traslado de mercancías, materias primas e insumos que también se reciben en los puertos centroamericanos.

Las restricciones se deben a la disminución del agua dulce disponible por la falta de lluvias que abastecen los lagos. En el 2023 ya se había presentado una crisis y se limitó el tránsito.

También hay restricciones en el calado para reducir la cantidad de agua utilizada durante las operaciones.

Aunque ya se han implementado las primeras medidas, será en los próximos días cuando se permitirán 32 tránsitos diarios para los buques panamax.

Por el Canal de Panamá pasa cerca del 6% del comercio marítimo mundial.

Canal de Panamá eleva riesgos logísticos

En Guatemala y en la región hay usuarios constantes del Canal de Panamá para el tránsito de mercancías hacia sus países de origen bajo un esquema multimodal. Las empresas entran en la fase de mayor movimiento de carga de importación por la temporada del año.

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Al ser consultada, Fabiola Gómez, directora ejecutiva de la Gremial Logística, adscrita a la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), explicó que la situación del Canal de Panamá debe verse con atención, pero no implica una afectación directa a la operación portuaria de Guatemala.

El país cuenta con puertos en ambos litorales, lo que brinda alternativas de conectividad.

No obstante, la ejecutiva apuntó que las restricciones en el Canal pueden tener efectos indirectos sobre el comercio que utiliza rutas marítimas que dependen de este paso, principalmente por cambios en itinerarios, tiempos de tránsito, disponibilidad de espacios y posibles incrementos en los costos logísticos.

“Esto puede tener implicaciones para los distintos actores de la cadena como navieras, puertos, operadores logísticos, transportistas, importadores y exportadores, en la medida en que deban adaptarse a modificaciones en las rutas o en la programación de los servicios marítimos”, advirtió.

Aclaró que el nivel de impacto dependerá de las rutas específicas y de las decisiones que adopten las líneas navieras.

“Desde la Gremial consideramos que, ante este tipo de situaciones, la diversificación de rutas, el uso eficiente de los dos litorales del país y la coordinación entre los actores de la cadena son elementos importantes para mitigar posibles impactos y mantener la fluidez del comercio exterior”, precisó Gómez.

El Canal de Panamá restringe los tránsitos diarios de buques, una medida que busca ahorrar el agua dulce que recibe de dos lagos. (Foto Prensa Libre: EFE)

Exportadores evalúan riesgos por el Canal

Representantes del comercio exterior también han comenzado a analizar las posibles implicaciones, así como a hacer las planificaciones para responder en el corto y mediano plazo.

Bismark Pineda, gerente de Competitividad de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), coincidió con Gómez en que Guatemala cuenta con acceso tanto al océano Pacífico como al Atlántico. Sin embargo, el Canal de Panamá continúa siendo una ruta estratégica para la conexión con mercados de Suramérica.

Por ello, remarcó que las medidas que se están implementando en el Canal respecto de la restricción de cuotas diarias para el paso de buques Neopanamax y Panamax serán temas sensibles para el comercio internacional.

“Si bien ese tamaño de buques no ingresa a puertos guatemaltecos, hay que tomar en cuenta que muchos de los productos que enviamos a Sudamérica hacen trasbordo en Panamá. En ese sentido, las limitaciones pueden hacer demorar esos trasbordos si hay retrasos en buques debido a las cuotas impuestas”, aseveró Pineda.

Citó como ejemplo algunos productos que se envían a Sudamérica y que dependen de cadenas logísticas eficientes para mantener su competitividad: azúcar, insecticidas, caucho natural y químicos, entre otros. Estos productos que se destinan a esta región son sensibles a cambios en los tiempos de tránsito y costos logísticos que puedan derivarse de estas restricciones.

Un buque que pagó la cifra récord de US$5.3 millones en una subasta para cruzar el Canal de Panamá navega por las esclusas de Agua Clara, en Colón. (Foto Prensa Libre: EFE)

Empresas buscan rutas alternas al Canal

Manolo Dávila, gerente de operaciones de una industria alimentaria, sostuvo que el Canal de Panamá se encuentra en una situación difícil debido a las sequías originadas por el fenómeno de El Niño. Explicó que los embalses no son suficientes para una operación normal, lo que conlleva que las naves de menor calado tengan prioridad de tránsito, situación que, se estima, puede durar hasta el 2027.

La experiencia que se ha tenido en el sector de graneles ha permitido desarrollar estrategias como cambiar el origen de la carga de materia prima, cuando es posible, y utilizar puertos del océano Pacífico para evitar el paso por el Canal de Panamá.

Citó como ejemplo la importación de equipos y maquinaria procedentes de otros lugares, como Europa, para la cual se ha optado por un sistema multimodal, es decir, la carga llega a puertos de Panamá y recorre Centroamérica por vía terrestre hasta llegar a su destino final, Guatemala.