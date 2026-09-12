CIG propuso al Gobierno creación de una mesa interinstitucional para agilizar proyectos de energía eléctrica

La creación de una mesa interinstitucional para agilizar proyectos de energía eléctrica fue planteada al presidente de la República, Bernardo Arévalo, por directivos de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), durante una reunión con el mandatario antes de dar inicio al XXI Congreso Industrial 2026.

Rudolf Jacobs, directivo de la CIG y coordinador de la Comisión de Energía de la entidad, refirió que le plantearon al mandatario, crear una mesa de coordinación institucional, liderada por el Gobierno y el Ministerio de Energía y Minas (MEM), a la que se invite a las diferentes instituciones relacionadas con la aprobación de autorizaciones, permisos y licencias.

Además, serviría para plantear las necesidades que enfrenta el sector y hacer realidad los proyectos de generación que forman parte de la licitación de contratos de largo plazo del Plan de Expansión de Generación (PEG 5), así como los proyectos previos y los de transmisión que están en desarrollo.

Solo en transmisión se habla de alrededor de 100 proyectos en desarrollo, además de los que se derivarán de las futuras licitaciones del Plan de Expansión de la Red de Transmisión (PET). En tanto, la PEG 5 contempla 57 proyectos, de los cuales 49 son nuevos.

El directivo expuso que consideran que, por medio de esa mesa, se podría contribuir a acelerar los procesos y eliminar los obstáculos.

El mandatario y los ministros que lo acompañaron recibieron la propuesta de forma positiva, y el presidente mencionó que le parecía una idea interesante que analizaría para responderles, comentó Jacobs, aunque el gobernante no indicó un plazo. Jacobs señaló que es una propuesta que aún debe madurarse, porque son varias las instituciones que deberían integrarla.

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El presidente de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE), Luis Ortiz, y el presidente de la Asociación Guatemalteca de Transportistas de Electricidad (AGTE), David Cabrera, mencionaron por aparte, que entre las entidades que deberían conformarla aparte del MEM, figuran el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, la Dirección General de Bosques y Vida Silvestre (Digebos), el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), el Instituto Nacional de Bosques (Inab), y el Ministerio de Cultura y Deportes, del cual forma parte el Instituto de Antropología e Historia de Guatemala (Idaeh).

Cabrera agregó que también deberían participar los ministerios de Economía, de la Defensa Nacional, de Gobernación y de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

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Ortiz comentó que no participó en la reunión, pero indicó que durante el foro de energía, como parte del Congreso Industrial, se mencionó que varios permisos dependen de entidades del Gobierno, aunque uno de los actores más importantes son los gobiernos locales por las licencias municipales.

Por su parte, Cabrera dijo que consideran positivas este tipo de iniciativas y que la AGTE ha propuesto en varias ocasiones la creación de un gabinete específico para el tema de electricidad, ya que la ley lo permite.

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“También sería importante contar con participación municipal en muchos de esos temas porque, al final, esto es una simbiosis entre gobierno local y gobierno central”, dijo Cabrera, quien agregó que el Gobierno central debe asumir ese liderazgo, ya que la electricidad es un asunto de urgencia nacional e, incluso expuso que durante uno de los foros del Congreso se mencionó que puede llegar a ser un tema de seguridad nacional, porque la falta de energía eléctrica puede generar problemas en hospitales, cárceles, escuelas y otros.