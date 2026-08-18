Alza de combustibles: transportistas advierten sobre ajuste de tarifas y piden subsidio para usuarios

La Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros (Gretexpa) propone al Congreso incluir, con carácter urgente, en el orden del día de las próximas sesiones del pleno la discusión de las iniciativas de ley orientadas a mitigar el alza de los precios de los combustibles.

Gretexpa hace énfasis en el diésel, ya que es utilizado para el transporte de pasajeros y carga, indispensable para la economía nacional.

Según los transportistas, los costos de los insumos operativos del transporte extraurbano afectan a trabajadores, estudiantes, comerciantes y familias.

“La constante alza en el precio de los hidrocarburos ha llevado los costos de operación a un límite insostenible”, indica el pronunciamiento publicado por la gremial.

Respecto del subsidio, Gretexpa se opone a que sea dirigido a los importadores de combustibles; en su lugar, prefiere que sea otorgado a los usuarios. También pide aplicar exenciones fiscales temporales o esquemas de compensación que permitan estabilizar los costos sin afectar al usuario final.

Al mismo tiempo, Gretexpa plantea establecer una mesa de diálogo permanente entre la Comisión de Transporte del Congreso, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y las gremiales de transportistas de pasajeros y de carga para abordar la sostenibilidad del servicio.

Los transportistas advierten que la falta de acuerdos entre los diputados afecta la economía guatemalteca, lo que se traduce en la pérdida de confianza en las instituciones y el deterioro del poder adquisitivo.

“Mantener el servicio de transporte funcionando es una prioridad nacional”, agrega el texto.

Por su parte, la Coordinadora Nacional de Transportes (CNT) señala que el encarecimiento del diésel rebasa la capacidad de las empresas y pone en riesgo a las micro, pequeñas y medianas empresas de transporte.

Añade que la situación amenaza con interrumpir el flujo continuo de mercancías, el abastecimiento de alimentos, materias primas e insumos esenciales.

Además, menciona complicaciones para la renovación vehicular.

La CNT advierte que los transportistas deben ajustar las tarifas como una “medida de supervivencia indispensable” para evitar la parálisis del parque vehicular de carga.

Gretexpa y la CNT coinciden en la necesidad de establecer mesas de diálogo inmediatas para mitigar el impacto económico, así como mecanismos para evitar una crisis de desabastecimiento y el incremento de los precios de los productos de la canasta básica.