Video capta agresión contra ascensorista en edificio de zona 1 y MP abre investigación por lesiones leves

Una discusión por una aparente falla en un ascensor terminó en una agresión contra una trabajadora del edificio El Centro, en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala.

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que la ascensorista intentaba salir del elevador, mientras aparentemente enfrentaba dificultades para hacerlo.

En medio de la situación, un hombre ingresó al ascensor acompañado de otras dos personas. En las imágenes se observa que la trabajadora le explica lo que ocurre con el elevador y señala que presenta fallas; sin embargo, el hombre comienza a insultarla.

Posteriormente, las cámaras captan cuando el hombre empuja a la ascensorista, quien termina golpeándose contra una silla que había sido retirada previamente del elevador.

El video fue difundido en redes sociales y el caso llegó al Ministerio Público (MP).

El MP informó a Noticiero Guatevisión y Prensa Libre que la mujer presentó una denuncia y manifestó que, después del golpe, sentía un fuerte dolor en el área ubicada entre el tórax y el estómago.

La agraviada también relató que, antes de acudir al Ministerio Público, intentó presentar la denuncia en otra sede, donde, según su versión, no le tomaron la declaración ni revisaron el video.

La denuncia fue remitida a la Fiscalía Metropolitana para investigar el caso por el delito de lesiones leves.

Las grabaciones de las cámaras de seguridad formarán parte de los elementos que deberán ser analizados durante la investigación.

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