Allan Rodríguez se da por aludido y responde a Arévalo por señalamientos sobre la ley de combustibles

El diputado Allan Rodríguez, del bloque Vamos, respondió este lunes 14 de septiembre al presidente Bernardo Arévalo, luego de que el mandatario señalara en cadena nacional el pasado domingo que “un diputado” ha obstaculizado la entrada en vigor de la ley que fija precios máximos a los combustibles.

Rodríguez afirmó, por medio de una publicación en sus redes sociales, que aunque Arévalo no mencionó su nombre, considera que el señalamiento fue dirigido contra él. El congresista cuestionó la administración del mandatario, defendió las objeciones que presentó contra el decreto 21-2026 y le exigió respeto.

“Buenos días, presidente, y le digo buenos días porque tal parece que pasó de noche todo lo que sucedió en los últimos días. No esperaba menos de usted, presidente: una vez más culpando a los demás del fracaso de su gobierno”, expresó Rodríguez.

El diputado también cuestionó que el Ejecutivo respalde un nuevo subsidio a los combustibles y aseguró que la población demanda la eliminación de impuestos.

“Lo que usted no entiende es que los guatemaltecos no quieren subsidio, quieren que se eliminen los impuestos, y no es un capricho del pueblo, es una exigencia legítima”, afirmó.

Rodríguez sostuvo que esos impuestos afectan el precio de los combustibles y de la canasta básica y cuestionó el estado de las carreteras. También recordó las críticas que Arévalo hizo a los subsidios durante la campaña electoral.

El congresista criticó, además, la propuesta presentada por el Ejecutivo y aseguró que el Gobierno tuvo otras opciones para afrontar la situación.

“No, presidente, mi actuación no es una afrenta política hacia usted ni su gobierno. Mi accionar responde al clamor del pueblo, ese pueblo del que usted se ha olvidado y no escuchó”, manifestó.

Rodríguez también cuestionó que Arévalo utilizara la cadena nacional para referirse a la actuación de distintos sectores durante la crisis.

“Es lamentable que salga en cadena nacional únicamente para victimizarse y evadir su responsabilidad en esta crisis. Lamentable que haya dedicado cinco minutos a culpar a todos: al presidente Trump, a los políticos, al pueblo de Guatemala y a mí por actuar en mi calidad de diputado dentro del marco constitucional que me faculta la ley”, señaló.

El diputado exigió respeto al mandatario y afirmó que su investidura representa a la población.

“Le exijo respeto y le recuerdo que mi investidura representa al pueblo de Guatemala”, expresó.

Rodríguez también afirmó haber recibido amenazas por sus pronunciamientos y responsabilizó al mandatario por cualquier situación que pudiera afectarlo a él o a su familia.

“Hoy dejo constancia pública y lo responsabilizo por cualquier situación que me suceda, así como la seguridad e integridad de mi familia”, afirmó.

El legislador concluyó que, pese a que Arévalo no mencionó su nombre durante la cadena nacional, considera que la referencia estaba dirigida a él.

“Aunque no tuvo el valor de mencionar mi nombre, es evidente que se refiere a mí. Yo sí tengo el valor de decirle: usted es el único responsable de esta crisis, presidente”, declaró.

Arévalo señala obstáculos

Durante su mensaje en cadena nacional, Arévalo se refirió a la aprobación de la Ley para Precios Máximos al Consumidor y afirmó que el Ejecutivo está preparado para implementarla.

“El Gobierno ha dispuesto recursos para establecer un precio máximo de Q39 para el diésel y gasolina regular y Q41 para la gasolina superior, como lo determinó el Congreso”, afirmó el mandatario.

Arévalo agregó que la ley necesita entrar en vigor con urgencia para reducir los precios que pagan los consumidores en las gasolineras.

“Nosotros en el Ejecutivo ya estamos listos para implementarla. Sin embargo, esta semana también vimos que hay políticos que quieren aprovecharse del dolor de las familias, como un diputado que ha obstaculizado la entrada en vigencia de la ley ya aprobada, retrasando la reducción de precios y obligando a que miles de guatemaltecos sigamos pagando altos montos”, manifestó.

El presidente no identificó al diputado al que hacía referencia.

Durante el mismo mensaje, Arévalo también se refirió a los bloqueos registrados y aseguró que algunos actores políticos y grupos criminales se han involucrado en esas acciones. Además, informó que instruyó a la Policía Nacional Civil para mantener el orden y la libertad de locomoción, con apoyo del Ejército de Guatemala y dentro del marco constitucional.

Objeción retrasa entrada en vigor

La ley que fija precios máximos a los combustibles no puede entrar en vigor hasta que el pleno del Congreso conozca las objeciones contra el decreto 21-2026, que, según la información disponible, ha sido cuestionado únicamente por Rodríguez.

El congresista presentó un documento con observaciones en el que advierte de supuestos vicios que, a su criterio, deben ser rectificados por el pleno.

Los diputados aprobaron el pasado martes, después de la presión de transportistas y dirigentes indígenas, una iniciativa de ley que fija precios máximos a los combustibles y autoriza un nuevo subsidio.

El Legislativo destina Q2 mil 500 millones para mantener en Q39 el galón de diésel y gasolina regular, mientras que el precio de la gasolina superior estaría fijado en Q41.

La regulación estaría vigente hasta el 31 de diciembre, siempre que alcancen los fondos y no haya variación en los precios internacionales, según el decreto.

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