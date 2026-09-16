Alarma en la zona 9: hombre escala parte de la Torre del Reformador y obliga a coordinar presencia de socorristas

Un hombre subió este miércoles 16 de septiembre a la estructura de la Torre del Reformador, en la zona 9 de la capital, lo que generó alarma y motivó la coordinación con cuerpos de socorro y la Policía.

Amílcar Montejo, director de Comunicación de la Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte y Tránsito (Emetra), informó que un hombre, aparentemente en estado de ebriedad, escaló parte de la estructura de la Torre del Reformador.

Ante la situación, se coordinó la presencia de bomberos y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) para atender la emergencia, según Montejo. Sin embargo, el hombre decidió descender por sus propios medios antes de que fuera necesaria la intervención de los socorristas.

Hasta el momento no se han revelado más detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el incidente ni la identidad de la persona que escaló la torre.

También se desconoce qué ocurrió con el hombre después de que descendió de la estructura.

El incidente causó preocupación debido al riesgo que implicaba escalar la Torre del Reformador. Las autoridades no han informado si el hombre sufrió alguna lesión ni si fue trasladado a algún lugar después de descender.

Hombre subió Torre del Reformador.



📍7 avenida 2 calle zona 9.



✅Un hombre en aparente estado de ebriedad decidió escalar parte de la estructura de la torre, ya se había realizado la coordinación con bomberos y policía, pero el mismo optó por descender de la misma. pic.twitter.com/dnstC0jIpf — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) September 16, 2026

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