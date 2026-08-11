Donald Trump respalda a Gianni Infantino y advierte que sería “un terrible error reemplazarlo”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, salió en defensa del presidente de la Fifa, Gianni Infantino, y advirtió que sería "un terrible error reemplazarlo", en medio de la crisis interna que atraviesa el organismo y de los cuestionamientos contra su máximo dirigente.

"La Fifa cometería un terrible error si, por cualquier motivo, siquiera considerara reemplazar al presidente Gianni Infantino", afirmó Trump en un mensaje publicado en su red social Truth Social, en el que calificó de "fantástico" al dirigente y destacó su papel al frente del Mundial 2026, disputado en Estados Unidos, Canadá y México.

Es la primera vez que Trump respalda públicamente a Infantino desde que el dirigente tuvo que retirar su propuesta para crear Fifa Forward Enterprise (FFE), un proyecto que buscaba comercializar una parte de los derechos del Mundial y que generó un fuerte rechazo dentro del organismo.

"Acaba de presidir el Mundial más exitoso que se haya presentado jamás", añadió Trump, quien aseguró que, si Infantino deja el cargo, el torneo "nunca volverá a ser tan exitoso o rentable".

Las declaraciones del mandatario estadounidense se producen en medio de una crisis institucional en la Fifa, después de que la Uefa, la Confederación Asiática de Futbol (AFC) y la Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe (Concacaf) cuestionaran abiertamente a Infantino por el proyecto que buscaba vender a inversionistas privados una participación del 20 % de los derechos comerciales del Mundial por unos US$4 mil 200 millones.

Las tres confederaciones acusaron a la Fifa de actuar de manera unilateral y solicitaron una revisión independiente del proceso, al considerar que la iniciativa fue planteada sin suficiente transparencia ni consulta con las federaciones miembro.

Infantino se disculpó después de que el proyecto se hiciera público, aunque la controversia continúa. La crisis ocurre, además, a pocos meses del próximo Congreso de la Fifa, previsto para marzo de 2027, en el que Infantino aspira a continuar al frente del organismo.

Pese a los cuestionamientos de algunas de las principales confederaciones, el dirigente mantiene respaldo dentro de la organización, principalmente en Sudamérica y África, y por ahora conserva posibilidades de buscar un nuevo mandato.

El mensaje de Trump representa un importante respaldo para Infantino en uno de los momentos de mayor presión que enfrenta desde que asumió la presidencia de la Fifa en 2016.

La relación entre ambos se fortaleció especialmente durante la organización del Mundial 2026, disputado en Estados Unidos, Canadá y México, torneo que el mandatario estadounidense considera un éxito de su administración.