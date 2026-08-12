El cambio secreto del Air Force One de Trump cruza una nueva línea con los periodistas

Cuando el presidente Bill Clinton desembarcó en Islamabad, Pakistán, el engaño quedó al descubierto.

Un avión señuelo con todas las insignias del Air Force One aterrizó a la vista de los medios de comunicación, y un agente del Servicio Secreto que se parecía al presidente salió del avión. Luego, aterrizó un avión sin distintivos y el verdadero presidente desembarcó.

Era marzo del 2000, y Susan Page, una reportera de la Casa Blanca que cubría el viaje para USA Today, era una de las pocas personas que conocían el engaño.

Antes del vuelo de India a Pakistán, funcionarios de la Casa Blanca llamaron a Page, entonces presidenta de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, y la convocaron a una conversación extraoficial. Allí, funcionarios de prensa y seguridad de la Casa Blanca le explicaron la operación y le informaron sobre la ubicación del presidente y las medidas de seguridad implementadas para los periodistas durante el viaje, según declaró Page en mensajes enviados a The Washington Post.

“Me hablaron de las extraordinarias medidas de seguridad que se estaban implementando debido a los peligros que entrañaba volar allí, incluido el uso de un avión señuelo”, dijo. “Por supuesto, esos peligros también amenazaban a los periodistas que cubrían el viaje, así como al presidente Clinton”.

La conversación con Page, de la que no se había informado previamente, significó que al menos una periodista del cuerpo de prensa que viajaba con el presidente sabía que este no estaría a bordo del Air Force One.

Más de 25 años después, la Casa Blanca se enfrentó a un dilema de seguridad similar, pero gestionó la relación con la prensa de forma muy diferente.

El lunes por la noche, The Post informó sobre una maniobra extraordinaria en la que personal de seguridad en Turquía trasladó secretamente al presidente Donald Trump de un avión identificado como Air Force One a uno más pequeño y sin distintivos de la Fuerza Aérea, utilizando un camión de catering del aeropuerto. La operación, que tuvo lugar el mes pasado, fue motivada por una amenaza iraní creíble contra Trump, según informó The Post.

Según informó The Post, mientras se producía el cambio, los periodistas a bordo del avión señuelo, a quienes se les había indicado que bajaran las persianas de las ventanas, desconocían la maniobra del presidente.

Este incidente podría deteriorar aún más la ya tensa relación entre la Casa Blanca de Trump y la prensa, marcada por insultos, amenazas, restricciones legales y demandas por parte de Trump.

Page, ahora jefa de la corresponsalía de USA Today en Washington, declinó hacer comentarios sobre el incidente revelado recientemente, pero rompió un acuerdo de décadas con la Casa Blanca de Clinton para describir su experiencia.

“No había hablado de este episodio antes, debido a las normas de confidencialidad de aquella conversación”, dijo Page en un mensaje de texto. “Pero dado que han pasado más de 25 años y que el engaño se hizo evidente en cuanto el presidente Clinton desembarcó en Pakistán, creo que ya puedo contarlo”.

Jacqui Heinrich, actual presidenta de la WHCA, declinó hacer comentarios.

La Casa Blanca no respondió a la solicitud de comentarios sobre el impacto de la operación en los periodistas a bordo del avión señuelo.

🚨 WOW! President Trump outsmarted Iranian threats in Turkey by jumping in a CATERING TRUCK to swap planes when the world thought he was on the legacy Air Force One



This is a JAMES BOND-style mission



Per reports, President Trump boarded Air Force One in Turkey, while a Secret… pic.twitter.com/7QrZb7ChLw — Nick Sortor (@nicksortor) August 11, 2026

“Como ha dicho recientemente el presidente, hay muchos enemigos de Estados Unidos que lo tienen en la mira, y utilizamos todas las herramientas a nuestro alcance para hacer frente a esas amenazas”, declaró anteriormente a The Post el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung.

El grupo de prensa de la Casa Blanca está formado por periodistas que se turnan para enviar informes, fotos y videos de las actividades del presidente a toda la prensa. Este sistema formal existe desde 1937, aunque la Casa Blanca contrató por primera vez a un miembro del grupo de prensa en 1881, tras el atentado contra el presidente James Garfield. El reportero de Associated Press Franklin Trusdell permanecía fuera del despacho del presidente, controlando su respiración y compartiendo información actualizada con sus colegas.

El sistema está diseñado para garantizar que un representante de la prensa esté presente para observar los movimientos y actividades del presidente y ofrecer así al público información independiente.

Dado que la prensa aparentemente desconocía la operación, Garrett Graff, periodista e historiador, afirmó que el reportaje de The Post describe un acontecimiento que probablemente no tenga precedentes en la historia presidencial moderna.

“Que la Casa Blanca mienta a la prensa en su totalidad sobre el paradero del presidente”, dijo. “Eso es cruzar un nuevo punto de no retorno”.

Según Graff, la brecha no se limitó al acceso de la prensa. Se desconocen los detalles de la amenaza que motivó la operación de Trump, por lo que es imposible calcular los riesgos para los periodistas. Sin embargo, los reporteros a bordo del avión probablemente estuvieron expuestos a la misma amenaza que motivó las extraordinarias medidas de seguridad, afirmó Graff.

“Sabiendo que se trató de una serie de acciones que la Casa Blanca y las fuerzas armadas emprendieron precisamente debido a una amenaza que les preocupaba profundamente, resulta aún más indignante que se haya mantenido a la prensa al margen”, añadió.

La excorresponsal de CNN en el Pentágono Barbara Starr afirmó que la prensa comprende y respeta plenamente los requisitos de seguridad que implica cubrir las actividades del presidente.

Pero, según dijo, “ahora habrá un nivel de desconfianza que no habíamos visto antes… Sus propias vidas estuvieron potencialmente en riesgo sin que ellos lo supieran, sin que tuvieran la opción de elegir otra forma de volver a casa”.

La reportera de Politico Megan Messerly fue la encargada de la prensa escrita el día del viaje de Trump. “Despegamos de Ankara a las 20.43 horas”, informó. “Nos han aconsejado mantener cerradas las persianas de la cabina de prensa. Nos vemos al otro lado”.

Una peli de espías: el truco del camión de 'catering' con el que evacuaron a Trump de Turquía ante la amenaza de Irán pic.twitter.com/56PYD2G56Z — El HuffPost (@ElHuffPost) August 11, 2026

Tras aterrizar, escribió que el vuelo transcurrió “sin incidentes” y que “no hubo visitas en la cabina de prensa”.

Horas más tarde, un periodista bombardeó a Trump con preguntas sobre si existía alguna amenaza a la seguridad del Air Force One que justificara el cierre de las persianas, según el informe de prensa de Messerly.

“Bueno, siempre estoy bajo amenaza. Soy el número uno en su lista, antes que tú”, respondió Trump. “Pero si yo me voy, te vas tú. ¿Verdad? Quizás algún día quieras cambiar de profesión”. Messerly no respondió a la solicitud de comentarios.

La revelación provocó rápidamente una avalancha de periodistas de la Casa Blanca en busca de más información.

“Nosotros (y sin duda todas las demás redacciones de Washington) estamos pidiendo más información a la Casa Blanca y a nuestras fuentes”, escribió Garrett Haake, corresponsal jefe de la NBC en la Casa Blanca, en X.

Michelle Stoddart, de ABC, quien era la productora de la sesión televisiva a bordo del vuelo, envió a los miembros de la WHCA detalles adicionales sobre el viaje, tras la publicación del reportaje de The Post.

“Al llegar al aeropuerto, los acontecimientos no parecieron nada fuera de lo común para los acompañantes”, escribió. “Nuestro fotógrafo observó que las escaleras se retiraron rápidamente mientras la prensa subía al avión”.

Según relató, un fotógrafo sentado detrás de ella abrió una persiana a bordo y un miembro del personal de la Casa Blanca le ordenó rápidamente que la cerrara, alegando que se trataba de una “petición del Servicio Secreto”.

Un reportero de la Casa Blanca, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar públicamente, dijo estar indignado al enterarse de una operación que podría haber puesto en peligro al cuerpo de prensa.

“Cuando uno se inscribe para trabajar en la Casa Blanca, incluso como civil, parte de su trabajo es defender al presidente”, dijo el periodista. “Ese no es mi trabajo. Yo cubro al presidente. Los periodistas corren riesgos como parte de su trabajo, pero no en nombre del presidente”.