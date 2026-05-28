El atacante que murió cerca de la Casa Blanca había sido acusado previamente de allanamiento de morada

Desde su último año en la escuela secundaria Dundalk, en el condado de Baltimore, Maryland, donde practicaba atletismo para los Dundalk Owls, la vida de Nasire Best pareció tomar un rumbo equivocado tras otro, según los registros judiciales y un amigo de la escuela secundaria. Best, quien según la policía fue abatido a tiros el sábado último por agentes del Servicio Secreto tras abrir fuego cerca de la Casa Blanca, para entonces ya había cortado todo contacto incluso con sus amigos más cercanos y había comenzado a afirmar que era Jesús. Best, de 21 años, fue descrito por su amigo como una persona apolítica, aficionada a los chistes y al videojuego Fortnite, y con una obsesión por correr.



Aunque muchos aspectos de su corta vida siguen sin estar claros, Best tuvo un año difícil en su último año de secundaria en Dundalk, en el 2023, según un amigo que habló bajo condición de anonimato para proteger su privacidad. Sufría acoso escolar constantemente y, tras una pelea con otro estudiante, Best fue suspendido, perdiéndose el baile de graduación y parte de la temporada de atletismo. “Nada le salió bien”, dijo el amigo. En mayo del 2025, por razones que no están claras, Best comenzó a dejar de seguir a sus amigos en las redes sociales, enfadado porque no aceptaban su afirmación de que él era Jesús. Rhonda Melvin, quien declaró a The Post que Best era su hijo, expresó su incredulidad ante los sucesos ocurridos cerca de la Casa Blanca el sábado, que culminaron con su muerte.



Comentó que se enteró del incidente y del fallecimiento de su hijo a altas horas de la noche anterior a través de las redes sociales, y que necesitaba tiempo para asimilarlo antes de hablar.

“Todavía no me lo creo”, dijo Melvin al ser contactada por teléfono. Añadió que Best “nunca fue violento, independientemente de lo que la gente publique”. “Con todo lo que se dice de mi hijo en las redes sociales, me enteré así, ¿de acuerdo? Me enteré por Facebook”, dijo. “Y las cosas malas que la gente dice de mi hijo. Por eso dije que necesitaba un poco de tiempo”. Un agente de la ley identificó a Best como el hombre que efectuó los disparos en la intersección de la calle 17 y la avenida Pennsylvania NW, cerca del edificio de oficinas ejecutivas Eisenhower.



“Una investigación preliminar indica que, al acercarse, el individuo sacó un arma de su bolso y comenzó a disparar contra los agentes apostados”, declaró Anthony Guglielmi, jefe de comunicaciones del Servicio Secreto, en un comunicado. “Los agentes del Servicio Secreto respondieron al fuego, hiriendo al sospechoso, quien fue trasladado a un hospital de la zona, donde falleció posteriormente”. Según el Servicio Secreto, un transeúnte también resultó lesionado en el altercado, pero no está claro quién lo agredió. Este incidente es el último de una serie de episodios violentos recientes cerca del presidente Donald Trump y sus principales asesores.

Ocurre aproximadamente un mes después de que se produjera un tiroteo a las afueras de la cena de corresponsales de la Casa Blanca en el hotel Washington Hilton, donde Trump, miembros de su gabinete, periodistas y legisladores se habían reunido para el evento anual. Best ya había sido arrestado y acusado de allanamiento de morada. El 10 de julio, fue detenido por supuestamente usar un torniquete de salida para acceder a una zona restringida de los terrenos de la Casa Blanca. En ese momento, según una declaración jurada, afirmó ser Jesús y que intentaba ser arrestado. La declaración jurada también indicaba que el Servicio Secreto ya conocía a Best por "merodear por el complejo de la Casa Blanca preguntando cómo acceder por los distintos puntos de entrada".



Además, fue internado involuntariamente el 26 de junio por obstruir la entrada de vehículos al complejo de la Casa Blanca. Tras el incidente de julio, la fiscalía acusó a Best de allanamiento de propiedad privada. Al día siguiente de su detención, se declaró inocente del delito menor en una audiencia en el Tribunal Superior de DC, donde un juez designó al abogado Darryl Daniels II para representarlo y le ordenó mantenerse alejado de los terrenos de la Casa Blanca, según consta en los registros judiciales. Best debía comparecer nuevamente ante el tribunal el 7 de agosto, pero los registros muestran que Best "no se presentó a esta audiencia y su abogado no contó con representación legal".

Un juez emitió una orden de arresto contra Best, como es habitual cuando los acusados ​​de delitos no se presentan a sus citas judiciales. Daniels dijo que solo habló con Best una vez, brevemente por teléfono, porque este no se presentó a su primera audiencia sobre el estado del caso, por lo que el abogado "no había tenido la oportunidad de reunirse con él después de su comparecencia ante el juez". “Lo único que puedo decir es que es una situación trágica. Mis condolencias para él y su familia. Me alegra que nadie más haya resultado herido”, dijo Daniels.

No todas las órdenes de arresto se ejecutan de inmediato. Los agentes de policía de Washington D. C. suelen arrestar a las personas con órdenes de arresto pendientes durante controles de tráfico u otros encuentros fortuitos, si la orden aparece en una verificación de antecedentes.



El Servicio de Alguaciles de Estados Unidos ejecuta órdenes de arresto en algunos casos, pero esta agencia generalmente se centra en fugitivos de alto perfil y acusados ​​de delitos federales. El motivo de Best para abrir fuego cerca de la Casa Blanca sigue sin estar claro. Según los registros electorales, cuando se registró para votar en el 2022, indicó su afiliación partidista como republicana, y no se conoce ningún historial de declaraciones políticas sobre él.