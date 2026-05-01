Nuevo video evidencia cómo Cole Allen ingresó y disparó en evento de Trump

Un nuevo video compartido por la Fiscalía Federal de Washington muestra a Cole Allen, acusado de intentar atacar al presidente estadounidense Donald Trump durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, el pasado 25 de abril del 2026.

“Hoy publicamos un video ya proporcionado al Tribunal de Distrito de EE. UU., en el que Cole Allen dispara a un agente del Servicio Secreto de EE. UU. durante su intento de asesinato al presidente en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca”, explica Jeanine Ferris Pirro, fiscal de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, en una publicación en su cuenta oficial de X, el pasado jueves 30 de abril del 2026.

Las imágenes compartidas por la fiscal muestran a Allen el día anterior al ataque merodeando la zona donde se realizó la cena. La noche del jueves 24 de abril, aproximadamente a las 20.59 horas, el acusado camina por los pasillos y el gimnasio del hotel Washington Hilton.

La noche del sábado 25 de abril, a las 20.23 horas, las cámaras de seguridad lo captan de nuevo caminando por los pasillos. Unos 13 minutos después, aparece cerca del sistema de seguridad acordonado por policías y se adentra en una habitación por unos segundos; luego sale corriendo, burla la seguridad y dispara contra un agente del Servicio Secreto.

Según el relato de la fiscalía, Allen corrió a gran velocidad, se dirigió hacia las escaleras que conducen al salón de baile y disparó con una escopeta. Agentes del Servicio Secreto respondieron con cinco disparos, sin herirlo, y lo redujeron.

El incidente no dejó víctimas, aunque los disparos provocaron la evacuación de Trump y otras autoridades, además de desatar el pánico.

Pirro agregó que "no hay evidencia de que el tiroteo fuera resultado de fuego amigo" y aseguró que continúan las investigaciones para llevar al sospechoso ante la justicia.

Allen, profesor de California de 31 años, permanece detenido desde el día del ataque y, según sus abogados, ha estado recluido las 24 horas en una celda de aislamiento.

El jueves 30 de abril del 2026 compareció en una audiencia de unos 15 minutos, en la que comunicó a la jueza del Distrito de Columbia, Moxila Upadhyaya, que renuncia a impugnar su permanencia en la cárcel, medida cautelar solicitada por la fiscalía.

Los abogados del acusado solicitaron a la jueza modificar las condiciones penitenciarias de Allen; sin embargo, la magistrada respondió que carece de autoridad sobre este asunto.

Allen es acusado de intentar matar al presidente, un delito que puede acarrear cadena perpetua, y otros dos relacionados con el transporte y uso de armas. Sin embargo, la fiscalía anunció que planea presentar "muchos más" cargos en su contra.