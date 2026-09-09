Diputados piden al Maga evitar politización en entrega de alimentos

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga) tramita una ampliación de Q1 mil 300 millones para incrementar la disponibilidad de raciones en áreas con alta vulnerabilidad de inseguridad alimentaria como consecuencia de la sequía.

La Comisión de Agricultura del Congreso dirigió una citación con la titular del Maga, María Fernanda Rivera este miércoles para conocer detalles sobre las medidas que se prevén para la asistencia de los afectados.

Durante la reunión, los diputados solicitaron a la funcionaria que “no se politice” el mecanismo para la entrega de los alimentos para atender la problemática, tal y como aseguran se ha hecho en algunos departamentos durante los últimos días.

El diputado César Fión, integrante de la citada sala legislativa y representante de Petén, afirmó que esta situación se ha dado en el municipio de Flores, en dicho departamento, en donde, según afirmó, la entrega de alimentos se está realizando por parte de los alcaldes a personas del área urbana, dejando de lado a las áreas rurales y que de verdad cuentan con necesidades.

“Yo tengo acá una publicación de ayer – martes – de la municipalidad de Flores, la primera pregunta es si ustedes tienen coordinación para estas entregas de alimentos, porque la semana pasada se dio en varios municipios del Petén y son actos eminentemente políticos de los señores alcaldes. Se usó el salón en las áreas urbanas entregando bolsas de víveres, pero la publicación es de la municipalidad de Flores bajo gestión del alcalde y no menciona en ningún momento a ninguna entidad del Estado, solamente a la municipalidad”, afirmó Fión durante la citación.

Según indico el congresista esta publicación fue compartida por el alcalde de Flores, Petén, Ramón Eduardo Méndez Chávez, elegido por el partido Cambio durante las elecciones generales del 2023.

Fión aseguró que los alcaldes de los municipios de Petén están haciendo estas entregas de alimentos en actos “eminentemente políticos”, lo cual debe ser tomado en cuenta y supervisado por las autoridades del Maga para evitar que continúen este tipo de situaciones, principalmente con los alimentos y los recursos que serán destinados para paliar la emergencia alimentaria en los próximos meses.

Ante este cuestionamiento, la ministra afirmó que por parte del Maga se emitió un oficio en el que se indica que el personal del ministerio “tiene prohibido” realizar actos protocolarios para la entrega de alimentos u otro apoyo a cargo. También aseguró que por parte de la cartera únicamente se hace la logística para la entrega y tampoco determina quién recibe el apoyo o cómo lo recibe, ya que esto lo hace la Comisión Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Comusan).

“¿Como es el sistema? El Maga lo único que hace es la logística de entrega, nosotros no determinamos quién recibe, cuándo lo recibe y cuánto recibe, eso no lo hacemos nosotros este es el sistema de Comusan y que llega posteriormente a la Sesán", explicó la ministra.

El papel de la Sesán, explicó es chequear con el Renap la identidad de los beneficiarios y luego envía los listados al Maga. "Nosotros no decidimos a quién entonces esto es parte del sistema de Comusan", afirmó Rivera.

Rivera también aseguró que la entrega de alimentos “no es exclusiva de las áreas rurales”, ya que tampoco se puede dejar sin alimentos a las familias en áreas urbanas que también puedan carecer de recursos para poder abastecerse de granos básicos.

Cuando "se pierden las cosechas no solo son las familias agricultoras las que pierden también se pierde la disponibilidad de alimentos en los mercados, entonces hay gente que si puede estar en áreas urbanas y que no puede comprar alimentos porque no hay o están demasiado caros para su poder adquisitivo”, aseguró la ministra.

El diputado Byron Tejeda, presidente de la comisión, afirmó que es importante que la cartera tome las medidas necesarias para tener un mejor control sobre la distribución de los alimentos, los cuales deben ser entregados a las familias que de verdad estén en riesgo ante la situación que atraviesa el país.

“Lo que sí solicitamos es que no se politice la entrega de estos alimentos y del apoyo que se estará entregando por parte del Maga y vamos a estar dándole seguimiento a la situación”, aseguró.

La ministra de Agricultura indicó que por parte de la cartera se estarán tomando las acciones pertinentes para la entrega de alimentos en varios municipios de Alta Verapaz, Quetzaltenango y Chiquimula, entre otros, en donde se ha podido observar el impacto que ha tenido la escasez de lluvias. Rivera indicó que se estarán tomando las medidas para atender la crisis alimentaria, junto con las medidas que están siendo implementadas para evitar que los precios de los alimentos continúen al alza.

Además, hizo énfasis en que el presidente Bernardo Arévalo anunciará en los próximos días las acciones y el plan para contener esta situación.

Contingente de maíz

Sobre el contingente de maíz blanco que ha ingresado a Guatemala con arancel 0, las delegadas del Ministerio de Economía (Mineco) que estuvieron presentes en la reunión indicaron que de maíz blanco se han registrado en lo que va del año un total de 115 mil toneladas activas.

El 1 de abril se activaron 65 mil toneladas, que se agotaron en julio, y el 4 de agosto se activaron 50 mil toneladas, de las cuales hay activo un 39% de ese volumen disponible y que equivalen a 43 mil 841 toneladas métricas. Según se indicó en la reunión, el 90% de este contingente ha sido utilizado para la elaboración de harina de maíz para hacer tortillas. A este contingente han tenido acceso 10 empresas, afirmaron las representantes del Mineco.