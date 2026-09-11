Conred declara alerta anaranjada en Guatemala por impacto de la sequía

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) declara alerta anaranjada nacional por el impacto de la variabilidad climática en el país, que ha provocado una sequía prolongada, altas temperaturas, pérdida de cultivos y amenaza con agravar la inseguridad alimentaria en la población.

Hasta ahora son 138 municipios en los que se reportan daños asociados con estas condiciones, y con la alerta se busca elevar el nivel de coordinación de las instituciones que integran el Sistema Conred para monitorear y atender a los guatemaltecos afectados.

Por medio de un comunicado difundido en redes sociales, la institución señala que con esta acción se da cumplimiento al Plan Nacional de Respuesta (PNR). Con ello, se busca implementar la articulación de las autoridades municipales, departamentales y nacionales, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga), el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesan) y la Secretaría de la Conred para responder a la emergencia según sus competencias.

Se busca generar información desde los territorios con la finalidad de tomar decisiones oportunas, priorizando las necesidades de la población. Por ello, también se activan los Centros de Operaciones de Emergencia (COE) a nivel municipal.

La atención, según la Conred, se realizará de acuerdo con el Protocolo Temporal para la Gestión, Solicitud y Atención de Recursos para la Respuesta a Emergencias por Variabilidad Climática, el cual establece que las primeras acciones deben surgir desde los municipios y luego escalar a nivel departamental y nacional.

Uso responsable del agua

En el comunicado se llama a la población a hacer “uso responsable del agua”, así como a proteger las fuentes de abastecimiento, prevenir incendios y atender las recomendaciones de las autoridades locales.

La declaratoria de la alerta naranja nacional por parte de la Conred surge luego de que el Maga solicitara a la institución evaluar la necesidad de elevar la alerta nacional debido a la crisis generada por la sequía, como consta en el Plan Institucional de Atención del Maga ante el Evento Agroclimático Sequía Prolongada 2026-2027, que fue enviado el pasado 7 de agosto a los diputados jefes de bloque del Congreso de la República.