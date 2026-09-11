Conred declara alerta anaranjada en Guatemala por impacto de la sequía

Comunitario

Conred declara alerta anaranjada en Guatemala por impacto de la sequía

Se reportan daños en 138 municipios de Guatemala por la variabilidad climática, según datos oficiales.

|

time-clock

Las cosechas de milpa de maíz se han perdido, por lo menos el 50% de las cosechas sembradas a lo largo del corredor seco se han perdido, debido a la canícula la cual la sequía a dejado grandes perdidas en la agricultura del pais; Por ejemplo el cambio climatico a hecho que en otras comunidades lluvia, han provocado inundaciones como Panzos, Alta Verapaz, lo cual contribuyó que los ríos se desbordaran En la imagen En Chiquimula, José Luis Vasquez, perdió la mayor parte de sus cultivos debido a la sequía. Foto: Edwin Bercián

La Conred declara alerta anaranjada en Guatemala por impacto de la variabilidad climática. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) declara alerta anaranjada nacional por el impacto de la variabilidad climática en el país, que ha provocado una sequía prolongada, altas temperaturas, pérdida de cultivos y amenaza con agravar la inseguridad alimentaria en la población.

Hasta ahora son 138 municipios en los que se reportan daños asociados con estas condiciones, y con la alerta se busca elevar el nivel de coordinación de las instituciones que integran el Sistema Conred para monitorear y atender a los guatemaltecos afectados.

Por medio de un comunicado difundido en redes sociales, la institución señala que con esta acción se da cumplimiento al Plan Nacional de Respuesta (PNR). Con ello, se busca implementar la articulación de las autoridades municipales, departamentales y nacionales, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga), el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesan) y la Secretaría de la Conred para responder a la emergencia según sus competencias.

Se busca generar información desde los territorios con la finalidad de tomar decisiones oportunas, priorizando las necesidades de la población. Por ello, también se activan los Centros de Operaciones de Emergencia (COE) a nivel municipal.

LECTURAS RELACIONADAS

maíz blanco granos básicos aumentan de precio HPL

Sube el precio del maíz blanco por menor oferta derivado de la sequía

chevron-right
Pérdida de cosechas en Baja Verapaz 2026 por la sequía

Unas 377 mil familias productoras están en riesgo por la variabilidad climática, incluyendo la sequía

chevron-right

La atención, según la Conred, se realizará de acuerdo con el Protocolo Temporal para la Gestión, Solicitud y Atención de Recursos para la Respuesta a Emergencias por Variabilidad Climática, el cual establece que las primeras acciones deben surgir desde los municipios y luego escalar a nivel departamental y nacional.

Uso responsable del agua

En el comunicado se llama a la población a hacer “uso responsable del agua”, así como a proteger las fuentes de abastecimiento, prevenir incendios y atender las recomendaciones de las autoridades locales.

La declaratoria de la alerta naranja nacional por parte de la Conred surge luego de que el Maga solicitara a la institución evaluar la necesidad de elevar la alerta nacional debido a la crisis generada por la sequía, como consta en el Plan Institucional de Atención del Maga ante el Evento Agroclimático Sequía Prolongada 2026-2027, que fue enviado el pasado 7 de agosto a los diputados jefes de bloque del Congreso de la República.

ESCRITO POR:

Ana Lucía Ola

Periodista de Prensa Libre especializada en temas comunitarios, con énfasis en Salud y Educación, con 17 años de experiencia. Reconocida con el Premio de Prensa Libre en categoría Reportaje, en 2019. Premio de la UPANA por Informar a la población guatemalteca sobre la realidad en nutrición y desnutrición en el país, en 2019. Diplomado El periodismo en la era digital como agente y líder de la transformación digital impartido por el Tecnológico de Monterrey.

Lee más artículos de Ana Lucía Ola

ARCHIVADO EN:

Alerta naranaja Conred Sequía Sequía en Guatemala 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM