Vicepresidencia instruye a la Conred declarar alerta roja por la sequía en los municipios de Región Trifinio, ¿qué implica esto?

La sequía afecta los cultivos y agudiza problemas de la seguridad alimentaria. La situación hizo que la Vicepresidencia instruya a la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Guatemala (Conred) a declarar alerta roja, ordenando medidas a favor de áreas vulnerables del país.

La información fue compartida por la vicepresidenta Karin Herrera, quien detalló que se emitieron las instrucciones correspondientes a los órganos de Estado a cargo de velar por la seguridad alimentaria.

Desde las últimas semanas comunidades agrícolas han reportado la pérdida de cosechas a consecuencia de una sequía prolongada, la que además de dejar sin alimentos zonas vulnerables ocasiona un aumento en el costo de los productos.

La combinación de la sequía, más el aumento en los combustibles, golpea el bolsillo de las familias, las cuales deben de gastar más para alimentación y sustento, según la fiscalización de distintos bloques legislativos.

Esta semana, en la Instancia de Jefes de Bloque, el Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación (Maga) envió un informe detallando una hoja de ruta a seguir por la sequía.

Pero algunos diputados cuestionaron lo que llamaron “pasividad” y “falta de acción” del gobierno al presuntamente no prever los efectos de una sequía, que ya había sido anunciada por las unidades competentes.

Las medidas

En la información compartida por la Vicepresidencia se instruye a la Conred "a declarar alerta roja de forma urgente en los municipios de la Región Trifinio en los departamentos de Chiquimula y Jutiapa, con base en la magnitud del fenómeno y los efectos que ya afectan a la población

La alerta roja por la sequía deja instrucciones al Gabinete Especifico de Desarrollo Social (GEDS), órgano a cargo de diseñar y formular políticas públicas para la protección de comunidades vulnerable.

También al Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Conasan), entidad a cargo de coordinar acciones para promover la seguridad alimentaria y combatir la desnutrición.

Declarar alerta roja de forma urgente en los municipios de la Región Trifinio a partir de las solicitudes departamentales.

Definir precios de referencia y actuar ante alzas injustificadas.

Incorporar medidas de prevención, vigilancia y respuesta sanitaria.

Despliegue territorial de 124 brigadas de salud y nutrición y su ampliación.

Hacer efectiva y ágil la entrega de alimentos.

La Región Trifinio compete zonas especificas de Guatemala, El Salvador y Honduras, dejando en el país a 15 municipios distribuidos en dos departamentos:

Departamento de Chiquimula: Esquipulas, Concepción Las Minas, Quezaltepeque, Olopa, Ipala, San Jacinto, San Juan Ermita y Camotán.

Esquipulas, Concepción Las Minas, Quezaltepeque, Olopa, Ipala, San Jacinto, San Juan Ermita y Camotán. Departamento de Jutiapa: Asunción Mita, Santa Catarina Mita, Yupiltepeque, Ateos (Atescatempa), Jerez, Agua Blanca y El Adelanto.