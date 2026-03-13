Más de la mitad de los guatemaltecos adultos padecen sobrepeso y obesidad, mientras persiste desnutrición crónica en niños

Seis de cada 10 mujeres guatemaltecas en edad fértil sufren obesidad y sobrepeso. En hombres, la cifra se eleva a siete de cada 10, según los resultados del Sistema de Vigilancia Epidemiológica en Salud y Nutrición (SIVENU 2022-2023), presentados este 12 de marzo.

Dicha condición está relacionada con la calidad de la dieta y el consumo diario de nutrientes, lo que aumenta el riesgo de padecer enfermedades crónicas que impactan el bolsillo de la población y sobrecargan el sistema de salud.

Los datos evidencian la doble carga de la malnutrición en Guatemala, pues mientras un alto porcentaje de adultos tiene problemas con un peso superior al saludable, en el otro extremo uno de cada dos niños menores de cinco años tiene desnutrición crónica —retardo del crecimiento—, que también está asociada con la alimentación.

El informe presenta los resultados de una encuesta transversal realizada en 2 mil 485 hogares, sobre lo que consume la población, a fin de establecer si se cumple con las recomendaciones nutricionales diarias. Se sabe que una de cada seis muertes en el país está asociada con padecimientos desencadenados por la mala alimentación, como diabetes, obesidad y enfermedades cardiovasculares.

“En Guatemala no existe un déficit de energía; calorías hay, alimentos hay y cubren las necesidades de la población. El problema principal es cómo se distribuyen esas calorías, pues lo que vemos es que la mayoría proviene de alimentos no saludables”, dice la doctora Fernanda Kroker-Lobos, del Centro de Investigación del Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá (Incap), que realizó el estudio.

Lo anterior se debe a que en la dieta de los guatemaltecos hay un alto consumo de productos ultraprocesados, bebidas azucaradas y cereales refinados, y un consumo menor de lácteos, frutas, verduras, granos y raíces, que son necesarios para el buen funcionamiento del organismo y la prevención de enfermedades como el sobrepeso y la obesidad, condición que aumenta un punto porcentual anual entre las mujeres en edad fértil.

El exceso de peso también alcanza a los niños, ya que uno de cada cuatro entre 5 y 14 años lo padece.

Pero la problemática va más allá de que la báscula marque libras de más. El consumo de alimentos poco saludables también detona otros males: seis de cada diez guatemaltecos tienen hipertensión arterial y dos de cada diez están diagnosticados con diabetes tipo 2, en tanto que la mitad de los adultos sufre síndrome metabólico y de hígado graso.

¿Qué comen los guatemaltecos?

Si bien la población cumple con más del 90% del requerimiento de calorías diarias y con la totalidad de la exigencia diaria de proteínas, según la recomendación dietética del INCAP, hay un consumo excesivo de carbohidratos y azúcares. De este último grupo, más del 85% de la población supera el límite de lo que su cuerpo necesita.

En promedio, una quinta parte de las calorías que los guatemaltecos requieren a diario proviene de bebidas azucaradas y ultraprocesados, y un cuarto de las calorías que ingieren los hombres proceden del segundo grupo de productos.

De acuerdo con el estudio, el consumo de ultraprocesados está asociado con más de 30 padecimientos. Además de la obesidad, se mencionan diabetes tipo 2, hipertensión, cánceres y depresión, entre otros.

También se estableció que el 33% de las calorías que en general ingieren los guatemaltecos proviene de granos, raíces, tubérculos y cereales. El porcentaje sube a 42% entre personas del área rural.

Hay diferencias en lo que come la población de las áreas urbanas y la del área rural. Mientras en las zonas urbanas se consumen más cereales refinados (10%), comida rápida (5%), lácteos y huevos (6%), en las comunidades rurales el consumo disminuye (7%, 3% y 4%, respectivamente).

La Organización Mundial de la Salud recomienda ingerir 25 gramos al día o más de fibra, pero solo el 35% de los guatemaltecos lo consigue. En cuanto a las frutas, lo sugerido son 400 gramos diarios, y únicamente el 17% de la población lo cumple. Incrementar el consumo de estos alimentos previene la aparición de enfermedades crónicas, dice el informe.

“Tenemos un gran incumplimiento de recomendaciones y estamos consumiendo calorías vacías, calorías discrecionales, no necesarias para la vida. Ese es el problema principal en la dieta del guatemalteco y que está relacionado con los padecimientos que estamos observando cada vez más en la población”. Fernanda Kroker-Lobos, del INCAP

Ante la realidad que reflejan los datos del estudio, la investigadora señala que es necesario impulsar políticas públicas para la promoción de dietas saludables. De lo contrario, la problemática de obesidad y enfermedades crónicas que se observa en Guatemala superará a la de países de ingresos más altos, como México, Brasil y Estados Unidos.

Mireya Palmieri, titular de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesán), indica que la información generada por el SIVENU ayudará a mejorar las propuestas y planteamientos para responder a la problemática de la doble carga de la malnutrición en el país.

La Sesán cuenta con el Plan de Lucha contra la Malnutrición 2025-2028, en el que prioriza 132 municipios con alta prevalencia de desnutrición crónica y 98 con mayor incidencia de sobrepeso y obesidad en mujeres.