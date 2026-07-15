Autopista Xochi operará las 24 horas: así funcionará el cambio entre el 16 y 17 de julio

La Autopista Xochi continúa implementando cambios de forma gradual como parte de la puesta en marcha de sus operaciones. Desde su inauguración, el 14 de junio del 2026, la concesionaria ha incorporado mejoras para los usuarios, entre ellas la habilitación de una nueva garita de incorporación y la ampliación progresiva de su horario de atención.

El cambio más reciente fue anunciado por la empresa a través de sus redes sociales, donde informó que a partir del 17 de julio la autopista operará de manera ininterrumpida, las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Como parte de la transición hacia este nuevo esquema, el 16 de julio la vía mantendrá el horario vigente, de 5 a 19 horas. Sin embargo, a partir de las 5 horas del 17 de julio, comenzará la operación continua, por lo que desde ese momento permanecerá abierta las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Una garita aún sigue pendiente

En cuanto a la infraestructura de acceso, la Autopista Xochi dispone de cuatro garitas, aunque todavía no todas están en funcionamiento.

Cuando la vía fue inaugurada, únicamente entraron en operación las dos garitas principales de ingreso y salida, mientras que las dos garitas intermedias de incorporación permanecían pendientes de habilitación.

Posteriormente, la empresa puso en funcionamiento una de estas incorporaciones, por lo que actualmente tres garitas están operativas y una continúa pendiente de habilitación, como parte del proceso gradual de puesta en marcha de la autopista.

Garitas ya habilitadas en la Autopista Xochi

La infraestructura de control de acceso de la Autopista Xochi opera de forma parcial, con puntos estratégicos ya en funcionamiento:

Garita 1 (habilitada): ubicada en el kilómetro 142, San Antonio Suchitepéquez, funciona como ingreso y salida principal desde el 14 de junio.

Garita 3 (habilitada): ubicada en el kilómetro 152 entre Cuyotenango y La Máquina, Suchitepéquez, opera desde el 27 de junio y permite conexión en ambos sentidos entre Guatemala, Cuyotenango y San José La Máquina.

Garita 4 (habilitada): ubicada en el kilómetro 172, San Andrés Villa Seca, Retalhuleu, funciona como otro punto principal de ingreso y salida.

La primera fase comercial, de descanso y abastecimiento de Ciudad Xochi se desarrollará en el kilómetro 147, en Santo Domingo Suchitepéquez. (Foto, Prensa Libre: Cortesía Xochi)

Garita pendiente de habilitación

La Garita 2, ubicada en el kilómetro 152 entre Mazatenango y San Antonio Suchitepéquez, permanece aún sin operar y está pendiente de habilitación como punto de incorporación intermedio dentro del corredor vial.

Formas de pago disponibles en Xochi

La empresa informó que el sistema de cobro en la Autopista Xochi se encuentra en fase de implementación gradual, con opciones de pago ya habilitadas para los usuarios del Corredor de las Flores.

Actualmente, están disponibles seis métodos de pago autorizados:

Efectivo

Tarjetas de crédito

Compass (BAC)

Ebigo (Banco Industrial)

Tag Xochi, dispositivo oficial de la empresa

Además, la empresa Vivepass indicó que continúa en proceso de integración tecnológica, con la posibilidad de incorporarse próximamente como un nuevo sistema de pago. La expansión de plataformas se realizará de forma progresiva conforme avance la operación de la vía.

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Tarifas vigentes en la Autopista Xochi

La estructura tarifaria de la Autopista Xochi establece un cobro base de Q15 por cada tramo de 10 kilómetros para vehículos particulares y motocicletas.

Sin embargo, durante esta fase inicial se mantiene una tarifa especial de Q35 por el recorrido completo del tramo habilitado.

Para el transporte pesado y de pasajeros, las tarifas vigentes son las siguientes:

Buses de 2 y 3 ejes: Q30

Camiones de 2 ejes: Q35

Camiones de 3 y 4 ejes: Q50

Carga pesada de 5 y 6 ejes: Q70

Eje adicional liviano: Q20