ECONOMÍA
Carretera Xochi: Cinco formas de pago, tarifa actual y reglamento para utilizar en la nueva ruta entre Suchitepéquez y Retalhuleu
La nueva carretera Xochi inició operaciones con cinco métodos de pago, tarifa especial y reglas específicas para quienes utilizaran esta carretera privada.
Se observa un cartel ubicado en el kilómetro 141 de la CA-2 Occidente, en San Antonio Suchitepéquez, que anuncia el inicio de la carretera Xochi a un kilómetro de distancia. En la imagen derecha, se muestra el ingreso principal al corredor vial Xochi. (Foto, Prensa Libre Moisés Xec)
La nueva carretera Xochi, desarrollada por la empresa del mismo nombre, ya está en funcionamiento en el tramo que conecta San Antonio Suchitepéquez (kilómetro 142) con Retalhuleu (kilómetro 172), en la Costa Sur del país.
De acuerdo con información proporcionada por la empresa Xochi, esta primera fase de operación busca agilizar la movilidad en la región, aunque por ahora solo está habilitado el recorrido completo de 31 kilómetros, mientras continúan los trabajos en accesos intermedios.
Seis formas de pago habilitadas en la carretera Xochi
La empresa informó que los usuarios cuentan con seis métodos de pago autorizados para transitar por el Corredor de las Flores:
- Efectivo
- Tarjetas de crédito
- Compass (BAC)
- Ebigo (Banco Industrial)
- Tag Xochi, dispositivo oficial de la empresa
Según Xochi, la incorporación de nuevos sistemas de pago será gradual conforme avance la operación de la vía.
Solo se permite el recorrido completo por ahora
Aunque la carretera cuenta con accesos intermedios, en esta etapa inicial únicamente se permite circular entre los extremos del tramo: de San Antonio, Suchitepéquez a Retalhuleu.
Los ingresos y salidas ubicados en los kilómetros 152 (Mazatenango) y 162 (Cuyotenango) aún no están habilitados, ya que permanecen en proceso de adecuación.
Tarifas: cuánto cuesta usar la carretera Xochi
La tarifa regular para vehículos particulares y motocicletas es de Q15 por cada tramo de 10 kilómetros. Sin embargo, durante esta fase inicial se aplica una tarifa especial de Q35 por recorrer el trayecto completo.
Para otros tipos de vehículos, las tarifas son las siguientes:
- Buses de 2 y 3 ejes: Q30
- Camiones de 2 ejes: Q35
- Camiones de 3 y 4 ejes: Q50
- Carga pesada de 5 y 6 ejes: Q70
- Eje adicional liviano: Q20
- Eje adicional pesado: Q30
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Tarifa especial vigente hasta el 15 de septiembre
Según lo informado por la empresa Xochi, por medio de su sitio web, la tarifa promocional de Q35 estará vigente hasta el 15 de septiembre. A partir de esa fecha, la tarifa regular será de Q45 por el recorrido completo o de Q15 por cada 10 kilómetros, según el tramo utilizado.
Esta promoción aplica únicamente para automóviles y motocicletas. Posteriormente, el beneficio se mantendrá solo para quienes hayan adquirido el Tag Xochi antes de esa fecha.
Horarios de operación en la fase inicial
La carretera opera actualmente de 6 a 18 horas, aunque la empresa adelantó en un comunicado en redes sociales que los horarios podrían ampliarse de forma gradual conforme avance la operación.
Velocidad máxima y reglamento vial
El reglamento establecido por Xochi indica que la velocidad máxima permitida en todo el corredor es de 80 km/h, bajo estándares internacionales de seguridad vial AASHTO y SIECA.
Los límites específicos son:
- Tramos rectos: 80 km/h
- Curvas y puentes: 60 km/h
- Áreas de servicio y peajes: 30 km/h
- Lluvia o baja visibilidad: velocidad ajustada según condiciones
Además, la velocidad mínima permitida es de 40 km/h. Los vehículos que circulen por debajo de ese límite deberán mantenerse en el carril derecho.
Vehículos y actividades no permitidas
La empresa Xochi detalló que no podrán ingresar al corredor:
- Mototaxis (tuc-tuc)
- Motocicletas sin uso de casco por parte de pasajeros
- Vehículos de tracción animal o humana
- Maquinaria agrícola
- Peatones y ciclistas
- Vehículos con carga sobresaliente
- Buses con paradas dentro del corredor
También se prohíbe tirar basura, dañar la vegetación o afectar la fauna dentro de la vía.
Multas y sanciones
El incumplimiento del reglamento puede derivar en sanciones establecidas en la Ley de Tránsito de Guatemala, según información publicada en el sitio web del proyecto.
Entre las infracciones graves se incluyen:
- Exceso de velocidad
- Conducir bajo efectos del alcohol
- Evadir el pago del peaje
- Circular en sentido contrario
Entre las faltas leves destacan:
- No usar direccionales al momento de cambiar de carril.
- Detener el vehículo y orillarse en el costado de la carretera (berma o área lateral destinada para emergencias), sin que exista una situación de emergencia que lo justifique
- Uso del celular sin manos libres
- No respetar la velocidad mínima
Las sanciones, según se detalla en el mismo sitio, son aplicadas por la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de cada municipio, ya que la empresa Xochi administra el corredor, pero no tiene facultad para imponer multas.
Para tal efecto, se procederá a impedir la continuidad de la circulación y se notificará a la PMT correspondiente para que intervenga y realice el procedimiento correspondiente.