Piloto de bus extraurbano hacia Quiché muere baleado en zona 8

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Piloto de bus extraurbano hacia Quiché muere baleado en zona 8

Bomberos Municipales localizaron sin vida al piloto de un bus hacia Quiché en la zona 8. Uno de los vidrios de la unidad presenta impactos de bala.

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ataque armado bus extraurbano Quiché zona 8

Un ataque armado contra un bus extraurbano dejó muerto a su piloto en la zona 8. La unidad presenta daños por impactos de proyectiles de arma de fuego. (Foto Prensa Libre: Bomberos Municipales).

Los Bomberos Municipales informaron que el conductor de un bus extraurbano murió baleado este 18 de agosto en la 10 avenida y 41 calle, zona 8 de la Ciudad de Guatemala.

Los paramédicos confirmaron el fallecimiento y detallaron que la víctima fue localizada en la unidad de transporte colectivo, en el asiento del piloto.

La víctima fue identificada como Joel Aguilar Tos, de 46 años, quien trabajaba en transportes Aracely como piloto de un bus extraurbano con ruta hacia Quiché. Aguilar laboró en este oficio por más de 20 años.

En el lugar permanecen agentes de la Policía Nacional Civil, mientras el Ministerio Público procesa la escena.

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El cuerpo de socorro muestra, a través de videos, uno de los vidrios del bus con daños ocasionados por impactos de proyectiles de arma de fuego.

(Video Prensa Libre: Bomberos Municipales).

Amílcar Montejo, vocero vial de la Municipalidad de Guatemala, advirtió que se lleva a cabo un cierre vial que afecta la conexión vehicular entre la calzada Atanasio Tzul y el bulevar Liberación.

Otros hechos violentos

En la aldea El Porvenir, Villa Canales, los Bomberos Voluntarios reportaron otro ataque armado en el que un hombre murió por heridas de bala dentro de una vivienda.

Asimismo, en la 3a. avenida y 7a. calle, colonia Cerro Gordo, zona 21 de la Ciudad de Guatemala, el cuerpo de socorro halló dos cadáveres envueltos en bolsas plásticas.

Los bomberos afirman que, hasta el momento, ninguno de los cuerpos ha sido identificado.

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ESCRITO POR:

Gabriel Molina

Periodista y fotógrafo de Prensa Libre en el equipo de Inmediatez y Tendencias.

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Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 11 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

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