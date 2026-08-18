Piloto de bus extraurbano hacia Quiché muere baleado en zona 8

Los Bomberos Municipales informaron que el conductor de un bus extraurbano murió baleado este 18 de agosto en la 10 avenida y 41 calle, zona 8 de la Ciudad de Guatemala.

Los paramédicos confirmaron el fallecimiento y detallaron que la víctima fue localizada en la unidad de transporte colectivo, en el asiento del piloto.

La víctima fue identificada como Joel Aguilar Tos, de 46 años, quien trabajaba en transportes Aracely como piloto de un bus extraurbano con ruta hacia Quiché. Aguilar laboró en este oficio por más de 20 años.

En el lugar permanecen agentes de la Policía Nacional Civil, mientras el Ministerio Público procesa la escena.

El cuerpo de socorro muestra, a través de videos, uno de los vidrios del bus con daños ocasionados por impactos de proyectiles de arma de fuego.

(Video Prensa Libre: Bomberos Municipales).

Amílcar Montejo, vocero vial de la Municipalidad de Guatemala, advirtió que se lleva a cabo un cierre vial que afecta la conexión vehicular entre la calzada Atanasio Tzul y el bulevar Liberación.

Hecho armado.



🚨41 calle, entre 10 avenida y 11 avenida zona 8.



Policia Nacional Civil y Ministerio Publico son notificados tras deceso de conductor del transporte extraurbano.#TransitoGT #TraficoGT #AmilcarMontejo #PMT #MuniGuate pic.twitter.com/CzggX1QykD — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) August 18, 2026

Otros hechos violentos

En la aldea El Porvenir, Villa Canales, los Bomberos Voluntarios reportaron otro ataque armado en el que un hombre murió por heridas de bala dentro de una vivienda.

Asimismo, en la 3a. avenida y 7a. calle, colonia Cerro Gordo, zona 21 de la Ciudad de Guatemala, el cuerpo de socorro halló dos cadáveres envueltos en bolsas plásticas.

Los bomberos afirman que, hasta el momento, ninguno de los cuerpos ha sido identificado.

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